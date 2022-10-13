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В Харькове после ракетного обстрела возможны перебои со светом — облэнерго

Происшествия 21:28   13.10.2022
Оксана Горун
В Харькове после ракетного обстрела возможны перебои со светом — облэнерго

В «Харьковоблэнерго» предупредили о вероятных перебоях с электроснабжением в Харькове после вечернего ракетного обстрела города.

Вследствие ракетных ударов возможны временные обесточивания в некоторых районах Харькова, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Просим сохранять спокойствие. Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — отметили в компании.

На данный момент известно об исчезновении электричества в районах Новой Баварии и Залютино.

Напомним, вечером 13 октября Харьков обстреляли ракетами из Белгородской области. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, как минимум, два «прилета».

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 21:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после ракетного обстрела возможны перебои со светом — облэнерго".