В Харькове после ракетного обстрела возможны перебои со светом — облэнерго
В «Харьковоблэнерго» предупредили о вероятных перебоях с электроснабжением в Харькове после вечернего ракетного обстрела города.
Вследствие ракетных ударов возможны временные обесточивания в некоторых районах Харькова, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Просим сохранять спокойствие. Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — отметили в компании.
На данный момент известно об исчезновении электричества в районах Новой Баварии и Залютино.
Напомним, вечером 13 октября Харьков обстреляли ракетами из Белгородской области. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, как минимум, два «прилета».Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", обстрел, свет, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 21:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после ракетного обстрела возможны перебои со светом — облэнерго".