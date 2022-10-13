Синєгубов повідомив про місця прильотів і пошкодження критичної інфраструктури

Увечері 13 жовтня армія РФ завдала ракетних ударів по Харкову та області. Є “прильоти” у Холодногірському районі, інформації про постраждалих там немає.

Про це повідомляє в Telegram голова ОВА Олег Синєгубов. За його словами, в області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення.

“Просимо зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла. Наслідки російського терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці”, – пише Синєгубов.

Нагадаємо, що о 20:46 очевидці повідомили про виліт ракет з території Бєлгородської області, і за дві хвилини в Харкові почали гриміти вибухи. Загалом їх було три, після чого о 20:50 у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Надалі попередньо було ще чотири ракети. Мер Ігор Терехов повідомив про мінімум два “прильоти” по Харкову. В обленерго попередили про ймовірні перебої з електропостачанням у Харкові.