Синєгубов повідомив про місця прильотів і пошкодження критичної інфраструктури
Увечері 13 жовтня армія РФ завдала ракетних ударів по Харкову та області. Є “прильоти” у Холодногірському районі, інформації про постраждалих там немає.
Про це повідомляє в Telegram голова ОВА Олег Синєгубов. За його словами, в області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення.
“Просимо зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла. Наслідки російського терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці”, – пише Синєгубов.
Нагадаємо, що о 20:46 очевидці повідомили про виліт ракет з території Бєлгородської області, і за дві хвилини в Харкові почали гриміти вибухи. Загалом їх було три, після чого о 20:50 у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Надалі попередньо було ще чотири ракети. Мер Ігор Терехов повідомив про мінімум два “прильоти” по Харкову. В обленерго попередили про ймовірні перебої з електропостачанням у Харкові.Категорії: Події, Харків; Теги: прилеты, ракети, сінєгубов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 22:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов повідомив про місця прильотів і пошкодження критичної інфраструктури".