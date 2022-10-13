Синегубов сообщил о местах прилетов и повреждениях критической инфраструктуры

Вечером 13 октября армия РФ нанесла ракетные удары по Харькову и области. Есть «прилеты» в Холодногорском районе, информации о пострадавших там нет.

Об этом сообщает в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, по области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания.

«Просим сохранять спокойствие, наши энергетики уже работают над восстановлением света. Последствия российского очередного террора еще обследуем, на местах работают профильные службы и правоохранители», — пишет Синегубов.

Напомним, что в 20:46 очевидцы сообщили о вылете ракет с территории Белгородской области, и спустя две минуты в Харькове начали греметь взрывы. Всего их было три, после чего в 20:50 в регионе была объявлена воздушная тревога. В дальнейшем предварительно было еще четыре ракеты. Мэр Игорь Терехов сообщил о минимум двух «прилетах» по Харькову. В облэнерго предупредили о вероятных перебоях с электроснабжением в Харькове.