Обстріл Харківщини: у Харкові влучили в дорогу, в Чугуєві є поранений
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки вчорашньої ракетної істерики з Бєлгородської області в напрямку Харківщини.
“Вчора ввечері близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожнє покриття. Без постраждалих. У Чугуївському районі чотирма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Попередньо, 1 особа отримала поранення”, – повідомив голова ХОВА.
Також протягом дня ворог масово обстрілював Куп’янськ та населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 осіб у Куп’янському районі, у тому числі 16-річного хлопця. В Ізюмському районі поранення отримав ще 1 хлопець 16 років”, – навів дані Синєгубов.
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Нагадаємо, у “Харківобленерго” після вечірнього обстрілу попередили харків’ян про можливі перебої з електрикою.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, раненый, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 09:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Харківщини: у Харкові влучили в дорогу, в Чугуєві є поранений".