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Обстріл Харківщини: у Харкові влучили в дорогу, в Чугуєві є поранений

Події 09:26   14.10.2022
Оксана Горун
Обстріл Харківщини: у Харкові влучили в дорогу, в Чугуєві є поранений

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки вчорашньої ракетної істерики з Бєлгородської області в напрямку Харківщини.

“Вчора ввечері близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожнє покриття. Без постраждалих. У Чугуївському районі чотирма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Попередньо, 1 особа отримала поранення”, – повідомив голова ХОВА.

Також протягом дня ворог масово обстрілював Куп’янськ та населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 осіб у Куп’янському районі, у тому числі 16-річного хлопця. В Ізюмському районі поранення отримав ще 1 хлопець 16 років”, – навів дані Синєгубов.

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Нагадаємо, у “Харківобленерго” після вечірнього обстрілу попередили харків’ян про можливі перебої з електрикою.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 09:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Харківщини: у Харкові влучили в дорогу, в Чугуєві є поранений".