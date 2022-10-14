Выпущенные по Харькову ракеты все чаще будут приземляться в Белгороде- эксперт

Вероятность такого завершения попыток ударить по Харькову или обстрелять другую территорию Украины из РФ растет все больше по мере того, как российские военные все глубже залазят в старые советские запасы.

Анализ ситуации с последними взрывами в Белгороде опубликовал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Россия сейчас использует для обстрелов Украины в основном советские запасы ракетного вооружения, в частности, для ЗРК С-300. Все они в большинстве своем, еще в годы выпуска не особо отличались какой либо надежностью. И не только они. Практически вся номенклатура советского ракетного вооружения — это был очень сомнительный по надежности и гарантии эффективного применения ресурс. А десятки лет спустя? А потому, вероятность того, что ракета, выпущенная россиянами по Украине, приземлится в Белгороде, с каждым днем растет все больше и больше. И в данном случае фраза «Будем бомбить Воронеж!» утрачивает свой смысл, ведь бомбят они прямо сейчас Белгород», — написал Коваленко.

Он также подчеркнул, что Украине нет смысла наносить удары по гражданским объектам РФ. Украина успешно воюет на поле боя и освобождает свои территории. А также — методично уничтожает вражеские базы и склады БК. «Это россияне равняют украинские города с землей, чтобы потом, на руинах заявить, что они там, что-то «асвабадили», — сравнил аналитик.

Коваленко отметил, что на тех фото и видео из Белгорода видны разгонные блоки ракет для ЗРПК «Панцырь-С1».

«Но при этом нам не показали ни одного элемента той ракеты, которую сбили над жилами домами. Или не сбили?» — подчеркивает Коваленко.

Напомним, 13 октября днем в российском Белгороде произошло ЧП — по всей видимости, обломки ракеты, которую пытались запустить по Харькову, упали на крышу жилой многоэтажки. Обошлось без жертв. Также на опубликованных местными пабликами фото есть часть ракеты из российского ЗРК «Панцырь», которая находятся на территории школьной спортплощадки. Но на этом события, которые в РФ пытаются выдать за работу ВСУ, не завершились. Вечером 13 октября в Белгородской области загорелся сахарный завод, по произошедшей детонации стало очевидно, что там размещался склад БК. Это пришлось подтвердить местному губернатору Гладкову.