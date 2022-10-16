Одно из освобожденных сел на Харьковщине попало под мощный обстрел — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 октября сообщил об обстрелах Украины и в частности Харьковской области за прошедшие сутки.
«За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане в районах более 30 населенных пунктов. В частности, это – Глушковка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Помимо Глушковки, под обстрелами из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оказались районы населенных пунктов Стрелечья, Огурцово, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная.
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Напомним, в несколько последних дней российская армия предпринимает упорные попытки обстрелять Харьков ракетами С-300. Однако все чаще эти попытки завершаются разного рода ЧП в самом Белгороде, откуда ракеты запускают. По мнению аналитиков, такая тенденция не только сохранится, но будет прогрессировать по мере того, как российские военные достают все более давние советские запасы.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 07:30;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одно из освобожденных сел на Харьковщине попало под мощный обстрел — Генштаб".