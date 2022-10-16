Live
  • Воскресенье 16.10.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Одно из освобожденных сел на Харьковщине попало под мощный обстрел — Генштаб

Происшествия 07:30   16.10.2022
Алексей Наумов
Одно из освобожденных сел на Харьковщине попало под мощный обстрел — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 октября сообщил об обстрелах Украины и в частности Харьковской области за прошедшие сутки.

«За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане в районах более 30 населенных пунктов. В частности, это – Глушковка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Глушковка Харьковской области

Помимо Глушковки, под обстрелами из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оказались районы населенных пунктов Стрелечья, Огурцово, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная.

Читайте также: Били по инфраструктуре: Харьковщину обстреливали из минометов и артиллерии

Напомним, в несколько последних дней российская армия предпринимает упорные попытки обстрелять Харьков ракетами С-300. Однако все чаще эти попытки завершаются разного рода ЧП в самом Белгороде, откуда ракеты запускают. По мнению аналитиков, такая тенденция не только сохранится, но будет прогрессировать по мере того, как российские военные достают все более давние советские запасы.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Алексей Наумов

Новости по теме:

08:59
За сутки на Харьковщине из-за обстрелов ранены три человека — Синегубов
08:26
За сутки на пожарах на Харьковщине пострадали два человека: сводка ГСЧС
18:38
В течение суток враг обстреливал Волчанск, Двуречную и еще шесть сел — Генштаб
11:53
Выпущенные по Харькову ракеты все чаще будут приземляться в Белгороде- эксперт
11:03
KRAKEN поздравил с Днем защитников Украины кадрами освобождения Харьковщины

Вы читали новость: «Одно из освобожденных сел на Харьковщине попало под мощный обстрел — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 07:30;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одно из освобожденных сел на Харьковщине попало под мощный обстрел — Генштаб".