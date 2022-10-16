Одно из освобожденных сел на Харьковщине попало под мощный обстрел — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 октября сообщил об обстрелах Украины и в частности Харьковской области за прошедшие сутки.

«За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане в районах более 30 населенных пунктов. В частности, это – Глушковка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Помимо Глушковки, под обстрелами из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оказались районы населенных пунктов Стрелечья, Огурцово, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная.

Напомним, в несколько последних дней российская армия предпринимает упорные попытки обстрелять Харьков ракетами С-300. Однако все чаще эти попытки завершаются разного рода ЧП в самом Белгороде, откуда ракеты запускают. По мнению аналитиков, такая тенденция не только сохранится, но будет прогрессировать по мере того, как российские военные достают все более давние советские запасы.