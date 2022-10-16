Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 16 жовтня повідомив про обстріли України та зокрема Харківської області за минулу добу.
“За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали об’єкти й мирні громадяни в районах понад 30 населених пунктів. Зокрема, це – Глушківка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
Крім Глушківки, під обстрілами з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії опинилися райони населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна.
Читайте також: Били по інфраструктурі: Харківщину обстрілювали з мінометів та артилерії
Нагадаємо, кілька останніх днів російська армія робить наполегливі спроби обстріляти Харків ракетами С-300. Проте все частіше ці спроби завершуються різного роду НП у самому Бєлгороді, звідки ракети запускають. На думку аналітиків, така тенденція не тільки збережеться, але буде прогресувати в міру того, як російські військові дістають дедалі давніші радянські запаси.Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, обстріли, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 07:30;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб".