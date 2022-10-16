Live
  • Неділя 16.10.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб

Події 07:30   16.10.2022
Олексій Наумов
Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 16 жовтня повідомив про обстріли України та зокрема Харківської області за минулу добу.

“За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали об’єкти й мирні громадяни в районах понад 30 населених пунктів. Зокрема, це – Глушківка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Глушківка Харківської області

Крім Глушківки, під обстрілами з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії опинилися райони населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна.

Читайте також:  Били по інфраструктурі: Харківщину обстрілювали з мінометів та артилерії

Нагадаємо, кілька останніх днів російська армія робить наполегливі спроби обстріляти Харків ракетами С-300. Проте все частіше ці спроби завершуються різного роду НП у самому Бєлгороді, звідки ракети запускають. На думку аналітиків, така тенденція не тільки збережеться, але буде прогресувати в міру того, як російські військові дістають дедалі давніші радянські запаси.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олексій Наумов

Новини за темою:

08:59
За добу на Харківщині через обстріл поранено трьох людей – Синєгубов
08:26
За добу на пожежах на Харківщині постраждали двоє людей: зведення ДСНС
18:38
Протягом доби ворог обстрілював Вовчанськ, Дворічну та ще шість сіл – Генштаб
11:53
Випущені по Харкову ракети все частіше приземлятимуться в Бєлгороді-експерт
11:03
KRAKEN привітав із Днем захисників України кадрами визволення Харківщини

Ви читали новину: «Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 07:30;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб".