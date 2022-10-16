Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 16 жовтня повідомив про обстріли України та зокрема Харківської області за минулу добу.

“За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали об’єкти й мирні громадяни в районах понад 30 населених пунктів. Зокрема, це – Глушківка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Крім Глушківки, під обстрілами з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії опинилися райони населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна.

Нагадаємо, кілька останніх днів російська армія робить наполегливі спроби обстріляти Харків ракетами С-300. Проте все частіше ці спроби завершуються різного роду НП у самому Бєлгороді, звідки ракети запускають. На думку аналітиків, така тенденція не тільки збережеться, але буде прогресувати в міру того, як російські військові дістають дедалі давніші радянські запаси.