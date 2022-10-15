Били по инфраструктуре: Харьковщину обстреливали из минометов и артиллерии
В 234 день войны враг лупил по критической инфраструктуре и гражданским зданиям, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Враг обстреливает критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного.
Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.
На Слобожанском направлении противник совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Двуречное.
Читайте также: Дневной ракетный обстрел: Синегубов сообщил о «прилетах» в Харьковском районеКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: артиллерия, Генштаб ЗСУ, инфраструктура, миномет, слобожанское направление, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 07:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Били по инфраструктуре: Харьковщину обстреливали из минометов и артиллерии".