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Били по инфраструктуре: Харьковщину обстреливали из минометов и артиллерии

Общество 07:42   15.10.2022
Оксана Якушко
Били по инфраструктуре: Харьковщину обстреливали из минометов и артиллерии

В 234 день войны враг лупил по критической инфраструктуре и гражданским зданиям, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Враг обстреливает критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного.

Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

На Слобожанском направлении противник совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Двуречное.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 07:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Били по инфраструктуре: Харьковщину обстреливали из минометов и артиллерии".