Били по инфраструктуре: Харьковщину обстреливали из минометов и артиллерии

В 234 день войны враг лупил по критической инфраструктуре и гражданским зданиям, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Враг обстреливает критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного.

Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

На Слобожанском направлении противник совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Двуречное.