Били по інфраструктурі: Харківщину обстрілювали з мінометів і артилерії

У 234 день війни ворог гатив по критичній інфраструктурі та цивільних будівлях, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог обстрілює критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного.

Для своїх злочинів противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

На Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічне.