Били по інфраструктурі: Харківщину обстрілювали з мінометів і артилерії
У 234 день війни ворог гатив по критичній інфраструктурі та цивільних будівлях, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Ворог обстрілює критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного.
Для своїх злочинів противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.
На Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічне.
Читайте також: Денний ракетний обстріл: Синегубов повідомив про «прильоти» у Харківському районіКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: артиллерия, Генштаб ЗСУ, инфраструктура, миномет, слобожанское направление, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 07:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Били по інфраструктурі: Харківщину обстрілювали з мінометів і артилерії".