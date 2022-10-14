Денний ракетний удар: Синєгубов повідомив про “прильоти” в Харківському районі
Вдень 14 жовтня з території Бєлгородської області росіяни запустили по Харківщині п’ять ракет, внаслідок чого були пошкоджені нежитлові приміщення в Харківському районі.
Про це повідомляє в Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.
“За попередньою інформацією медиків, постраждалих немає. На місці працюють профільні служби та документують злочини окупантів”, – пише він.
Нагадаємо, що вибухи почали гриміти в Харкові о 13:12, за хвилину в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Мер Ігор Терехов повідомив про чотири “прильоти” у місті , а за хвилину про ще кілька вибухів. Синєгубов також написав про удари по Харкову та закликав залишатися у укриттях.Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, сінєгубов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 17:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Денний ракетний удар: Синєгубов повідомив про “прильоти” в Харківському районі".