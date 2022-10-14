Денний ракетний удар: Синєгубов повідомив про “прильоти” в Харківському районі

Вдень 14 жовтня з території Бєлгородської області росіяни запустили по Харківщині п’ять ракет, внаслідок чого були пошкоджені нежитлові приміщення в Харківському районі.

Про це повідомляє в Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

“За попередньою інформацією медиків, постраждалих немає. На місці працюють профільні служби та документують злочини окупантів”, – пише він.

Нагадаємо, що вибухи почали гриміти в Харкові о 13:12, за хвилину в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Мер Ігор Терехов повідомив про чотири “прильоти” у місті , а за хвилину про ще кілька вибухів. Синєгубов також написав про удари по Харкову та закликав залишатися у укриттях.