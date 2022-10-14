Дневной ракетный обстрел: Синегубов сообщил о «прилетах» в Харьковском районе
Днем 14 октября с территории Белгородской области россияне запустили по Харьковщине пять ракет, в результате чего повреждены нежилые помещения в Харьковском районе.
Об этом сообщает в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.
«По предварительной информации медиков, пострадавших нет. На месте работают профильные службы и документируют преступления оккупантов», — пишет он.
Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове в 13:12, спустя минуту в регионе была объявлена воздушная тревога. Мэр Игорь Терехов сообщил о четырех «прилетах» в городе, а спустя минуту об еще нескольких взрывах. Синегубов также написал об ударах по Харькову и призвал оставаться в укрытиях.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, вибухи, ракети, ракеты, синегубов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 17:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дневной ракетный обстрел: Синегубов сообщил о «прилетах» в Харьковском районе".