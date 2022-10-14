Дневной ракетный обстрел: Синегубов сообщил о «прилетах» в Харьковском районе

Днем 14 октября с территории Белгородской области россияне запустили по Харьковщине пять ракет, в результате чего повреждены нежилые помещения в Харьковском районе.

Об этом сообщает в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации медиков, пострадавших нет. На месте работают профильные службы и документируют преступления оккупантов», — пишет он.

Напомним, что взрывы начали греметь в Харькове в 13:12, спустя минуту в регионе была объявлена воздушная тревога. Мэр Игорь Терехов сообщил о четырех «прилетах» в городе, а спустя минуту об еще нескольких взрывах. Синегубов также написал об ударах по Харькову и призвал оставаться в укрытиях.