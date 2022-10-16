Как освобождали Купянск-Узловой: видео боя KRAKEN со взводом ВС РФ

Спецподразделение ГУР Минобороны Украины KRAKEN опубликовало видео боев за Купянск-Узловой на Харьковщине.

«В ходе операции по освобождению Купянска-Узлового одна из штурмовых групп спецподразделения KRAKEN встретила на своем пути взвод противника. После плотного контакта, группа противника была сломлена и отступила с потерями, оставив за собой много трофеев», — прокомментировал один из командиров KRAKEN Сергей Величко (Чили).

Напомним, 27 сентября ГУР Минобороны опубликовало видео, как бойцы KRAKEN подняли флаг над освобожденным Купянском-Узловым.