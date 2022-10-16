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Как освобождали Купянск-Узловой: видео боя KRAKEN со взводом ВС РФ

Происшествия 20:54   16.10.2022
Алексей Наумов
Как освобождали Купянск-Узловой: видео боя KRAKEN со взводом ВС РФ

Спецподразделение ГУР Минобороны Украины KRAKEN опубликовало видео боев за Купянск-Узловой на Харьковщине.

«В ходе операции по освобождению Купянска-Узлового одна из штурмовых групп спецподразделения KRAKEN встретила на своем пути взвод противника. После плотного контакта, группа противника была сломлена и отступила с потерями, оставив за собой много трофеев», — прокомментировал один из командиров KRAKEN Сергей Величко (Чили).

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Напомним, 27 сентября ГУР Минобороны опубликовало видео, как бойцы KRAKEN подняли флаг над освобожденным Купянском-Узловым.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 20:54;

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