Как освобождали Купянск-Узловой: видео боя KRAKEN со взводом ВС РФ
Спецподразделение ГУР Минобороны Украины KRAKEN опубликовало видео боев за Купянск-Узловой на Харьковщине.
«В ходе операции по освобождению Купянска-Узлового одна из штурмовых групп спецподразделения KRAKEN встретила на своем пути взвод противника. После плотного контакта, группа противника была сломлена и отступила с потерями, оставив за собой много трофеев», — прокомментировал один из командиров KRAKEN Сергей Величко (Чили).
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Напомним, 27 сентября ГУР Минобороны опубликовало видео, как бойцы KRAKEN подняли флаг над освобожденным Купянском-Узловым.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Kraken, бои, война, звільнення, Купянск-Узловой, освобождение; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 20:54;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как освобождали Купянск-Узловой: видео боя KRAKEN со взводом ВС РФ".