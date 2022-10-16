Як звільняли Куп’янськ-Вузловий: відео бою KRAKEN із взводом ЗС РФ

Спецпідрозділ ГУР Міноборони України KRAKEN опублікував відео боїв за Куп’янськ-Вузловий на Харківщині.

“Під час операції зі звільнення Куп’янська-Вузлового одна зі штурмових груп спецпідрозділу KRAKEN зустріла на своєму шляху взвод противника. Після щільного контакту група противника була зламана та відступила з втратами, залишивши за собою багато трофеїв”, – прокоментував один із командирів KRAKEN Сергій Величко (Чилі).

Нагадаємо, 27 вересня ГУР Міноборони опублікувало відео, як бійці KRAKEN підняли прапор над звільненим Куп’янськом-Вузловим.