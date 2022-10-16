Як звільняли Куп’янськ-Вузловий: відео бою KRAKEN із взводом ЗС РФ
Спецпідрозділ ГУР Міноборони України KRAKEN опублікував відео боїв за Куп’янськ-Вузловий на Харківщині.
“Під час операції зі звільнення Куп’янська-Вузлового одна зі штурмових груп спецпідрозділу KRAKEN зустріла на своєму шляху взвод противника. Після щільного контакту група противника була зламана та відступила з втратами, залишивши за собою багато трофеїв”, – прокоментував один із командирів KRAKEN Сергій Величко (Чилі).
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Нагадаємо, 27 вересня ГУР Міноборони опублікувало відео, як бійці KRAKEN підняли прапор над звільненим Куп’янськом-Вузловим.Категорії: Події, Харків; Теги: Kraken, бои, війна, звільнення, Купянск-Узловой; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 20:54;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як звільняли Куп’янськ-Вузловий: відео бою KRAKEN із взводом ЗС РФ".