Live
  • Понеділок 17.10.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Як звільняли Куп’янськ-Вузловий: відео бою KRAKEN із взводом ЗС РФ

Події 20:54   16.10.2022
Олексій Наумов
Як звільняли Куп’янськ-Вузловий: відео бою KRAKEN із взводом ЗС РФ

Спецпідрозділ ГУР Міноборони України KRAKEN опублікував відео боїв за Куп’янськ-Вузловий на Харківщині.

“Під час операції зі звільнення Куп’янська-Вузлового одна зі штурмових груп спецпідрозділу KRAKEN зустріла на своєму шляху взвод противника. Після щільного контакту група противника була зламана та відступила з втратами, залишивши за собою багато трофеїв”, – прокоментував один із командирів KRAKEN Сергій Величко (Чилі).

Читайте також:  Куп’янськ повністю звільнено: KRAKEN форсував Оскіл (відео)

Нагадаємо, 27 вересня ГУР Міноборони опублікувало відео, як бійці KRAKEN підняли прапор над звільненим Куп’янськом-Вузловим.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олексій Наумов

Новини за темою:

20:08
У звільненій громаді на Харківщині не прогнозують, коли буде світло
17:30
Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов
11:13
Прийняли за біозброю: військові РФ на Харківщині розстріляли корову
07:30
Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб
11:53
Випущені по Харкову ракети все частіше приземлятимуться в Бєлгороді-експерт

Ви читали новину: «Як звільняли Куп’янськ-Вузловий: відео бою KRAKEN із взводом ЗС РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 20:54;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як звільняли Куп’янськ-Вузловий: відео бою KRAKEN із взводом ЗС РФ".