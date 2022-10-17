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Харківщина під обстрілом: прилетіло до 10 населених пунктів – Генштаб

Події 07:18   17.10.2022
Олексій Наумов
Харківщина під обстрілом: прилетіло до 10 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 17 жовтня повідомив про те, що Харківську область російська армія обстрілювала з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На відміну від кількох попередніх діб, наш регіон не згаданий серед тих, по яких росіяни били авіацією, ракетами та РСЗВ.

“Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області”, – відзначили у зведенні Генштабу.

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Зазначимо, що 16 жовтня під важкі ворожі удари потрапили Стрілеча й Терни на Харківщині.

Категорії: Події, Харків; Теги: , ;
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Автор: Олексій Наумов

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