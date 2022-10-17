Харківщина під обстрілом: прилетіло до 10 населених пунктів – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 17 жовтня повідомив про те, що Харківську область російська армія обстрілювала з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
На відміну від кількох попередніх діб, наш регіон не згаданий серед тих, по яких росіяни били авіацією, ракетами та РСЗВ.
“Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області”, – відзначили у зведенні Генштабу.
Читайте також: Як звільняли Куп’янськ-Вузловий: відео бою KRAKEN із взводом ЗС РФ
Зазначимо, що 16 жовтня під важкі ворожі удари потрапили Стрілеча й Терни на Харківщині.Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, обстріли; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківщина під обстрілом: прилетіло до 10 населених пунктів – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 07:18;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина під обстрілом: прилетіло до 10 населених пунктів – Генштаб".