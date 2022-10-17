Київ атакували безпілотниками: поїзди до Харкова вирушать за графіком
Вранці 17 жовтня столицю України – Київ – російська армія атакувала іранськими дронами-камікадзе.
У Києві сталося щонайменше два вибухи – підтвердив мер Віталій Кличко.
“Внаслідок атаки дронами, у Шевченківському районі Києва – пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. Медики – на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо”, – написав Кличко у Телеграмі.
Незважаючи на обстріл безпілотниками, прибуття поїздів до столиці, як і відправлення, йдуть за графіком.
“Головний вокзал міста відкритий для пасажирів з квитками, підземні укриття працюють, очікування рейсу можливе у укриттях. Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи”, – повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
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Зазначимо, що протягом минулої ночі та ранку російська армія також завдала удару по Сумській області – уражений об’єкт критичної інфраструктури, є постраждалі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький. Три російські крилаті ракети збили над Дніпропетровщиною, поінформував голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.
У Харкові ніч пройшла відносно спокійно – із тривогами, але без “прильотів”.Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", беспилотники, вибухи, дроны, киев, обстріл, поезда; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київ атакували безпілотниками: поїзди до Харкова вирушать за графіком".