Київ атакували безпілотниками: поїзди до Харкова вирушать за графіком

Вранці 17 жовтня столицю України – Київ – російська армія атакувала іранськими дронами-камікадзе.

У Києві сталося щонайменше два вибухи – підтвердив мер Віталій Кличко.

“Внаслідок атаки дронами, у Шевченківському районі Києва – пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. Медики – на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо”, – написав Кличко у Телеграмі.

Незважаючи на обстріл безпілотниками, прибуття поїздів до столиці, як і відправлення, йдуть за графіком.

“Головний вокзал міста відкритий для пасажирів з квитками, підземні укриття працюють, очікування рейсу можливе у укриттях. Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи”, – повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Зазначимо, що протягом минулої ночі та ранку російська армія також завдала удару по Сумській області – уражений об’єкт критичної інфраструктури, є постраждалі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький. Три російські крилаті ракети збили над Дніпропетровщиною, поінформував голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

У Харкові ніч пройшла відносно спокійно – із тривогами, але без “прильотів”.