У Харкові тимчасово зупинили метро
Рух поїздів у метро зупинили “з технічних причин”.
“Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
Зазначимо, що в деяких районах Харкова та області спостерігаються перебої зі світлом. Обстрілів регіону не було. Поки що мерія, ХОВА та обленерго не прокоментували причини того, що сталося. Ймовірно, перебої з електрикою пов’язані з обстрілом критичної інфраструктури в інших регіонах України. Зокрема, ракетного удару завдано по Сумах, Київ атакували дрони-камікадзе. Також в “Енергоатомі” повідомили про відключення останньої з ліній, які підводять електрику до Запорізької АЕС.
Читайте також: Київ атакували безпілотниками: поїзди до Харкова відправляться за графікомКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, остановилось, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 10:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тимчасово зупинили метро".