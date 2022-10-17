У Харкові тимчасово зупинили метро

Рух поїздів у метро зупинили “з технічних причин”.

“Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Зазначимо, що в деяких районах Харкова та області спостерігаються перебої зі світлом. Обстрілів регіону не було. Поки що мерія, ХОВА та обленерго не прокоментували причини того, що сталося. Ймовірно, перебої з електрикою пов’язані з обстрілом критичної інфраструктури в інших регіонах України. Зокрема, ракетного удару завдано по Сумах, Київ атакували дрони-камікадзе. Також в “Енергоатомі” повідомили про відключення останньої з ліній, які підводять електрику до Запорізької АЕС.