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Економія харків’янами світла відображається в показаннях лічильників – Терехов

Суспільство 20:43   17.10.2022
Олена Нагорна
Економія харків’янами світла відображається в показаннях лічильників – Терехов

Міський голова Ігор Терехов подякував харків’янам за те, що економлять світло. За його словами, це відображається у показаннях електролічильників.

“Абсолютно всі харків’яни відгукнулися сьогодні на моє прохання, і ми дуже серйозно знизили споживання електроенергії. Економимо електроенергію, тому що розуміємо, що ресурс небезмежний, і в пікові години, звісно, економимо електроенергію. Зараз не освітлюються місця загального користування, я маю на увазі під’їзди. Крім того, у будинках дуже ощадливо і дуже дбайливо споживають електроенергію, і ми це бачимо за показаннями лічильників”, – сказав мер в етері телемарафону.

Він додав, що вуличне освітлення не працює з перших днів війни у ​​зв’язку з вимогами світломаскування, а також не підсвічуються фасади будівель.

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Нагадаємо, що сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців для стабілізації енергосистеми так само згуртовано та свідомо підійти до економного споживання електроенергії .

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 20:43;

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