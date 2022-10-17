Экономия харьковчанами света отражается в показаниях счетчиков — Терехов
Городской голова Игорь Терехов поблагодарил харьковчан за то, что экономят свет. По его словам, это отражается в показаниях электросчетчиков.
«Абсолютно все харьковчане откликнулись сегодня на мою просьбу, и мы очень серьезно снизили потребление электроэнергии. Экономим электроэнергию, потому что понимаем, что ресурс небезграничен, и в пиковые часы, конечно, экономим электроэнергию. Сейчас не освещаются места общего пользования, я имею в виду подъезды. Кроме того, в домах очень экономно и очень бережно потребляют электроэнергию, и мы это видим по показаниям счетчиков», — сказал мэр в эфире телемарафона.
Он заявил, что уличное освещение не работает с первых дней войны в связи с требованиями светомаскировки, а также не подсвечиваются фасады зданий.
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Напомним, что сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии.Категории: Общество, Харьков; Теги: свет, терехов, Харьков, экономия, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 20:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экономия харьковчанами света отражается в показаниях счетчиков — Терехов".