Экономия харьковчанами света отражается в показаниях счетчиков — Терехов

Городской голова Игорь Терехов поблагодарил харьковчан за то, что экономят свет. По его словам, это отражается в показаниях электросчетчиков.

«Абсолютно все харьковчане откликнулись сегодня на мою просьбу, и мы очень серьезно снизили потребление электроэнергии. Экономим электроэнергию, потому что понимаем, что ресурс небезграничен, и в пиковые часы, конечно, экономим электроэнергию. Сейчас не освещаются места общего пользования, я имею в виду подъезды. Кроме того, в домах очень экономно и очень бережно потребляют электроэнергию, и мы это видим по показаниям счетчиков», — сказал мэр в эфире телемарафона.

Он заявил, что уличное освещение не работает с первых дней войны в связи с требованиями светомаскировки, а также не подсвечиваются фасады зданий.

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Напомним, что сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии.