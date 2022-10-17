Терехов прокомментировал блэкаут и остановку электротранспорта в Харькове
Электроэнергия по состоянию на 18:00 17 октября подается практически во все дома харьковчан.
Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в эфире национального марафона.
«Ситуация была напряженная в утренние часы, потому что из-за обстрелов энергетическая система была повреждена и были перебои с электроснабжением. В связи с этим была прекращена работа Харьковского метрополитена, полностью обесточен городской электротранспорт, не было электроэнергии в жилых домах, в административных зданиях, и наши лечебные учреждения перешли на дизель-генераторы. Критическая инфраструктура была вынуждена перейти на работу в усеченном режиме посредством дизель-генераторов. Это продолжалось в течение 3-4 часов. После чего мы запустили электроэнергию», — рассказал Терехов.
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По его словам, несмотря на прекращение подачи электроэнергии, харьковские больницы сегодня оставались с теплом. В жилых домах отопление начнут включать при наступлении соответствующих погодных условий.Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, свет, терехов, Харьков, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 19:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терехов прокомментировал блэкаут и остановку электротранспорта в Харькове".