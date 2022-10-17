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Терехов прокоментував блекаут і зупинку електротранспорту в Харкові

Суспільство 19:39   17.10.2022
Олена Нагорна
Терехов прокоментував блекаут і зупинку електротранспорту в Харкові

Електроенергія станом на 18:00 17 жовтня подається практично до всіх будинків харків’ян.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в етері національного марафону.

“Ситуація була напружена в ранкові години, тому що через обстріл енергетична система була пошкоджена і були перебої з електропостачанням. У зв’язку з цим було припинено роботу Харківського метрополітену, повністю знеструмлено міський електротранспорт, не було електроенергії в житлових будинках, в адміністративних будівлях, і наші лікувальні заклади перейшли на дизель-генератори. Критична інфраструктура була змушена перейти на роботу в усіченому режимі на дизель-генераторах. Це тривало протягом 3-4 годин. Після чого ми запустили електроенергію”, – розповів Терехов.

Також читайте: Терехов підписав розпорядження. У Харкові почали опалювати лікарні

За його словами, попри припинення подачі електроенергії, харківські лікарні сьогодні залишалися із теплом. У житлових будинках опалення почнуть вмикати при настанні відповідних погодних умов.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терехов прокоментував блекаут і зупинку електротранспорту в Харкові".