Терехов прокоментував блекаут і зупинку електротранспорту в Харкові
Електроенергія станом на 18:00 17 жовтня подається практично до всіх будинків харків’ян.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в етері національного марафону.
“Ситуація була напружена в ранкові години, тому що через обстріл енергетична система була пошкоджена і були перебої з електропостачанням. У зв’язку з цим було припинено роботу Харківського метрополітену, повністю знеструмлено міський електротранспорт, не було електроенергії в житлових будинках, в адміністративних будівлях, і наші лікувальні заклади перейшли на дизель-генератори. Критична інфраструктура була змушена перейти на роботу в усіченому режимі на дизель-генераторах. Це тривало протягом 3-4 годин. Після чого ми запустили електроенергію”, – розповів Терехов.
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За його словами, попри припинення подачі електроенергії, харківські лікарні сьогодні залишалися із теплом. У житлових будинках опалення почнуть вмикати при настанні відповідних погодних умов.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, свет, терехов, Харків, электроэнергия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 19:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терехов прокоментував блекаут і зупинку електротранспорту в Харкові".