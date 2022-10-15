Терехов підписав розпорядження. У Харкові почали опалювати лікарні
15 жовтня міський голова Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про старт опалювального сезону.
Про це він повідомив під час національного телемарафону.
«Я попереджаю всіх харків’ян: цей опалювальний сезон буде дуже складним, і це не залежить, на жаль, від нас. Російський агресор цілеспрямовано розбиває інфраструктуру. Але працівники роблять все можливе і часом неможливе, щоб стабільно пройти цей опалювальний сезон», – розповів Терехов в етері.
Мер повідомив, що газ цього сезону будуть витрачати дуже обережно і дбайливо.
У житлових будинках опалення включать за відповідних погодних умов. Цього року в домівках почнуть опалювати, «коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме 8°C та нижче».
Читайте також: Синєгубов підписав розпорядження про початок опалювального сезону на ХарківщиніКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, отопительный сезон, отопление, терехов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 20:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терехов підписав розпорядження. У Харкові почали опалювати лікарні".