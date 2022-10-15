Терехов підписав розпорядження. У Харкові почали опалювати лікарні

15 жовтня міський голова Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про старт опалювального сезону.

Про це він повідомив під час національного телемарафону.

«Я попереджаю всіх харків’ян: цей опалювальний сезон буде дуже складним, і це не залежить, на жаль, від нас. Російський агресор цілеспрямовано розбиває інфраструктуру. Але працівники роблять все можливе і часом неможливе, щоб стабільно пройти цей опалювальний сезон», – розповів Терехов в етері.

Мер повідомив, що газ цього сезону будуть витрачати дуже обережно і дбайливо.

У житлових будинках опалення включать за відповідних погодних умов. Цього року в домівках почнуть опалювати, «коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме 8°C та нижче».