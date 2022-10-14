Синєгубов підписав розпорядження про старт опалювального сезону на Харківщині

На Харківщині опалювальний сезон розпочнеться після настання відповідних погодних умов, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Рішення про початок опалювального сезону буде ухвалено після того, як протягом не менше 3 днів середньодобова температура повітря складатиме +8°С або нижче, написав він і додав, що сьогодні вже підписав відповідне розпорядження.

За словами глави ОВА, насамперед батареї нагріються в закладах охорони здоров’я та соціального захисту населення за умови постійного перебування там людей. Також буде опалення в закладах соціальної сфери, де мешкають переселенці.

Раніше мер Ігор Терехов також повідомляв, що якщо погода дозволятиме, опалювальний сезон розпочнеться після 15 жовтня . Комунальники ХТМ у свою чергу заявили, що Харків повністю підготовлений до опалювального сезону з їхнього боку. Готові до запуску джерела теплопостачання, заповнені магістральні та внутрішньоквартальні мережі.