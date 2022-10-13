Харків повністю підготовлений до опалювального сезону – ХТМ
Харків повністю підготовлений до опалювального сезону з боку комунальників “ХТМ”. Готові до запуску джерела теплопостачання, заповнені магістральні та внутрішньоквартальні мережі.
“Продовжується підвищення гідравлічного режиму та температури у системах. Спеціальні ремонтні бригади будуть оперативно локалізовувати дефекти, які можуть виникнути у процесі підвищення тиску. У перші тижні запуску опалення такі ремонтні бригади чергуватимуть цілодобово”, – повідомили у КП “Харківські теплові мережі”.
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Нагадаємо, що опалювальний сезон традиційно стартує 15 жовтня, але може бути розпочатий пізніше, якщо три дні поспіль фіксується середньодобова температура вище 8 градусів тепла. Розпорядження про початок опалювального сезону підписує міський голова.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: отопительный сезон, теплосети, Харків, хтс; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків повністю підготовлений до опалювального сезону – ХТМ".