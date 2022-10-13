Харків повністю підготовлений до опалювального сезону – ХТМ

Харків повністю підготовлений до опалювального сезону з боку комунальників “ХТМ”. Готові до запуску джерела теплопостачання, заповнені магістральні та внутрішньоквартальні мережі.

“Продовжується підвищення гідравлічного режиму та температури у системах. Спеціальні ремонтні бригади будуть оперативно локалізовувати дефекти, які можуть виникнути у процесі підвищення тиску. У перші тижні запуску опалення такі ремонтні бригади чергуватимуть цілодобово”, – повідомили у КП “Харківські теплові мережі”.

Нагадаємо, що опалювальний сезон традиційно стартує 15 жовтня, але може бути розпочатий пізніше, якщо три дні поспіль фіксується середньодобова температура вище 8 градусів тепла. Розпорядження про початок опалювального сезону підписує міський голова.