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Терехов розповів, коли в Харкові розпочнеться опалювальний сезон

Суспільство 20:28   12.10.2022
Олена Нагорна
Терехов розповів, коли в Харкові розпочнеться опалювальний сезон

Опалювальний сезон розпочнеться у Харкові 15 жовтня, якщо дозволить погода – трохи пізніше.

Про це повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

“Із 15-го числа ми хочемо розпочати опалювальний сезон у Харкові. Будемо, звичайно, дивитися на погодні умови. Якщо погодні умови будуть нам дозволяти, щоб опалювальний сезон розпочався трохи пізніше, будемо починати його пізніше. Тому що ми розуміємо, що енергоносії потрібно економити – і газ, і електроенергію. Не все залежить від нас. Дуже багато залежить від воєнної обстановки, від того, як ми зможемо збалансувати енерго- та теплосистеми”, – сказав міський голова.

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Нагадаємо, що тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання у Харкові залишаться на рівні минулого опалювального сезону. 

Також нагадаємо, що опалювальний сезон традиційно стартує 15 жовтня, але він може бути запроваджений пізніше, якщо три дні поспіль фіксується середньодобова температура вище 8 градусів тепла. Розпорядження про початок опалювального сезону підписує міський голова.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 20:28;

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