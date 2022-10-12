Терехов розповів, коли в Харкові розпочнеться опалювальний сезон
Опалювальний сезон розпочнеться у Харкові 15 жовтня, якщо дозволить погода – трохи пізніше.
Про це повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.
“Із 15-го числа ми хочемо розпочати опалювальний сезон у Харкові. Будемо, звичайно, дивитися на погодні умови. Якщо погодні умови будуть нам дозволяти, щоб опалювальний сезон розпочався трохи пізніше, будемо починати його пізніше. Тому що ми розуміємо, що енергоносії потрібно економити – і газ, і електроенергію. Не все залежить від нас. Дуже багато залежить від воєнної обстановки, від того, як ми зможемо збалансувати енерго- та теплосистеми”, – сказав міський голова.
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Нагадаємо, що тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання у Харкові залишаться на рівні минулого опалювального сезону.
Також нагадаємо, що опалювальний сезон традиційно стартує 15 жовтня, але він може бути запроваджений пізніше, якщо три дні поспіль фіксується середньодобова температура вище 8 градусів тепла. Розпорядження про початок опалювального сезону підписує міський голова.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: начало, отопительный сезон, терехов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 20:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терехов розповів, коли в Харкові розпочнеться опалювальний сезон".