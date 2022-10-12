Терехов рассказал, когда в Харькове начнется отопительный сезон
Отопительный сезон начнется в Харькове 15 октября, если позволит погода — чуть позже.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
«С 15-го числа мы хотим начать отопительный сезон в Харькове. Будем, конечно, смотреть на погодные условия. Если погодные условия будут нам сегодня позволять, чтобы отопительный сезон начался немного позже, будем начинать его позже. Потому что мы понимаем, что энергоносители нужно экономить — и газ, и электроэнергию. Не все зависит от нас. Очень многое зависит от военной обстановки. От того, как мы сможем сбалансировать энерго- и теплосистемы. Но настроение у нас позитивное. Мы смотрим в будущее с оптимизмом», — сказал городской голова.
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Напомним, что тарифы на услуги отопления и горячего водоснабжения в Харькове останутся на уровне прошлого отопительного сезона.
Также напомним, что отопительный сезон традиционно стартует 15 октября, но он может быть инициирован позже, если три дня подряд фиксируется среднесуточная температура выше 8 градусов тепла. Распоряжение о начале отопительного сезона подписывает городской голова.Категории: Общество, Харьков; Теги: начало, отопительный сезон, терехов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 20:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терехов рассказал, когда в Харькове начнется отопительный сезон".