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Терехов рассказал, когда в Харькове начнется отопительный сезон

Общество 20:28   12.10.2022
Елена Нагорная
Терехов рассказал, когда в Харькове начнется отопительный сезон

Отопительный сезон начнется в Харькове 15 октября, если позволит погода — чуть позже.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

«С 15-го числа мы хотим начать отопительный сезон в Харькове. Будем, конечно, смотреть на погодные условия. Если погодные условия будут нам сегодня позволять, чтобы отопительный сезон начался немного позже, будем начинать его позже. Потому что мы понимаем, что энергоносители нужно экономить — и газ, и электроэнергию. Не все зависит от нас. Очень многое зависит от военной обстановки. От того, как мы сможем сбалансировать энерго- и теплосистемы. Но настроение у нас позитивное. Мы смотрим в будущее с оптимизмом», — сказал городской голова.

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Напомним, что тарифы на услуги отопления и горячего водоснабжения в Харькове останутся на уровне прошлого отопительного сезона. 

Также напомним, что отопительный сезон традиционно стартует 15 октября, но он может быть инициирован позже, если три дня подряд фиксируется среднесуточная температура выше 8 градусов тепла. Распоряжение о начале отопительного сезона подписывает городской голова.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 20:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терехов рассказал, когда в Харькове начнется отопительный сезон".