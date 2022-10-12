В Харькове цена за тепло и горячую воду не изменится

Тарифы на услуги отопления и горячего водоснабжения в Харькове останутся на уровне прошлого отопительного сезона.

Такое решение приняли сегодня, 12 октября, на внеочередном заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.

Тарифы для населения, бюджетных учреждений, религиозных организаций и других потребителей остаются действующими по состоянию на 24 января текущего года, сообщила заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Ирина Шамраева.

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