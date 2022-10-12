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В Харькове цена за тепло и горячую воду не изменится

Общество 14:12   12.10.2022
Оксана Якушко
В Харькове цена за тепло и горячую воду не изменится

Тарифы на услуги отопления и горячего водоснабжения в Харькове останутся на уровне прошлого отопительного сезона. 

Такое решение приняли сегодня, 12 октября, на внеочередном заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.

Тарифы для населения, бюджетных учреждений, религиозных организаций и других потребителей остаются действующими по состоянию на 24 января текущего года, сообщила заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Ирина Шамраева.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 14:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове цена за тепло и горячую воду не изменится".