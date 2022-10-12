В Харькове цена за тепло и горячую воду не изменится
Тарифы на услуги отопления и горячего водоснабжения в Харькове останутся на уровне прошлого отопительного сезона.
Такое решение приняли сегодня, 12 октября, на внеочередном заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.
Тарифы для населения, бюджетных учреждений, религиозных организаций и других потребителей остаются действующими по состоянию на 24 января текущего года, сообщила заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Ирина Шамраева.
Читайте также: Харьковчанам будут начислять плату за обслуживание внутридомовых систем отопленияКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: горячая вода, отопление, тариф, Харьков, цена; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 14:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове цена за тепло и горячую воду не изменится".