У Харкові ціна за тепло та гарячу воду не зміниться
Тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання у Харкові залишаться на рівні минулого опалювального сезону.
Таке рішення ухвалили сьогодні, 12 жовтня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету Харківської міськради.
Тарифи для населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів залишаються чинними на 24 січня поточного року, повідомила заступник директора Департаменту економіки та комунального майна Ірина Шамраєва.
Читайте також: Харків’янам нараховуватимуть плату за обслуговування внутрішньобудинкових систем опаленняКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: горячая вода, отопление, тариф, Харків, цена; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 14:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ціна за тепло та гарячу воду не зміниться".