У Харкові ціна за тепло та гарячу воду не зміниться

Тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання у Харкові залишаться на рівні минулого опалювального сезону.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 12 жовтня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету Харківської міськради.

Тарифи для населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів залишаються чинними на 24 січня поточного року, повідомила заступник директора Департаменту економіки та комунального майна Ірина Шамраєва.