Харьков полностью подготовлен к отопительному сезону — ХТС
Харьков полностью подготовлен к отопительному сезону со стороны коммунальщиков «ХТС». Готовы к запуску источники теплоснабжения, заполнены магистральные и внутриквартальные сети.
«Продолжается повышение гидравлического режима и температуры в системах. Специальные ремонтные бригады будут оперативно локализовывать дефекты, которые могут возникнуть в процессе повышения давления. В первые недели запуска отопления такие ремонтные бригады будут дежурить круглосуточно», — сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
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Напомним, что отопительный сезон традиционно стартует 15 октября, но может быть начат позже, если три дня подряд фиксируется среднесуточная температура выше 8 градусов тепла. Распоряжение о начале отопительного сезона подписывает городской голова.Категории: Общество, Харьков; Теги: отопительный сезон, теплосети, Харьков, хтс; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков полностью подготовлен к отопительному сезону — ХТС".