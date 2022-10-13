Харьков полностью подготовлен к отопительному сезону — ХТС

Харьков полностью подготовлен к отопительному сезону со стороны коммунальщиков «ХТС». Готовы к запуску источники теплоснабжения, заполнены магистральные и внутриквартальные сети.

«Продолжается повышение гидравлического режима и температуры в системах. Специальные ремонтные бригады будут оперативно локализовывать дефекты, которые могут возникнуть в процессе повышения давления. В первые недели запуска отопления такие ремонтные бригады будут дежурить круглосуточно», — сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Напомним, что отопительный сезон традиционно стартует 15 октября, но может быть начат позже, если три дня подряд фиксируется среднесуточная температура выше 8 градусов тепла. Распоряжение о начале отопительного сезона подписывает городской голова.