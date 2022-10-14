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Синегубов подписал распоряжение о начале отопительного сезона на Харьковщине

Происшествия 21:26   14.10.2022
Елена Нагорная
Синегубов подписал распоряжение о начале отопительного сезона на Харьковщине

В Харьковской области отопительный сезон начнется после наступления соответствующих погодных условий, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Решение о начале отопительного сезона будет принято после того, как в течение не менее 3 дней среднесуточная температура воздуха будет составлять +8° С или ниже, написал он и добавил, что сегодня уже подписал соответствующее распоряжение.

По словам главы ОВА, в первую очередь батареи нагреются в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения при условии постоянного пребывания там людей. Также будет отопление в учреждениях социальной сферы, где проживают переселенцы.

Ранее мэр Игорь Терехов также сообщал, что если будет позволять погода, отопительный сезон начнется после 15 октября. Коммунальщики ХТС в свою очередь заявили, что Харьков полностью подготовлен к отопительному сезону с их стороны. Готовы к запуску источники теплоснабжения, заполнены магистральные и внутриквартальные сети.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 21:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов подписал распоряжение о начале отопительного сезона на Харьковщине".