Синегубов подписал распоряжение о начале отопительного сезона на Харьковщине

В Харьковской области отопительный сезон начнется после наступления соответствующих погодных условий, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Решение о начале отопительного сезона будет принято после того, как в течение не менее 3 дней среднесуточная температура воздуха будет составлять +8° С или ниже, написал он и добавил, что сегодня уже подписал соответствующее распоряжение.

По словам главы ОВА, в первую очередь батареи нагреются в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения при условии постоянного пребывания там людей. Также будет отопление в учреждениях социальной сферы, где проживают переселенцы.

Ранее мэр Игорь Терехов также сообщал, что если будет позволять погода, отопительный сезон начнется после 15 октября. Коммунальщики ХТС в свою очередь заявили, что Харьков полностью подготовлен к отопительному сезону с их стороны. Готовы к запуску источники теплоснабжения, заполнены магистральные и внутриквартальные сети.