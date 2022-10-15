Терехов подписал распоряжение. В Харькове начали отапливать больницы

15 октября городской голова Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о старте отопительного сезона.

Об этом он сообщил во время национального телемарафона.

«Я предупреждаю всех харьковчан: этот отопительный сезон будет очень сложным, и это не зависит, к сожалению, от нас. Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Но работники делают все возможное и иногда невозможно, чтобы стабильно пройти этот отопительный сезон», — рассказал Терехов в эфире.

Мэр сообщил, что газ в этом сезоне будут использовать очень бережливо.

В жилых домах отопление включат, когда установится соответствующая погода. В этом году тепло в домах начнут подавать, «когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет составлять 8°C и ниже».

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