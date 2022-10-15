Терехов подписал распоряжение. В Харькове начали отапливать больницы
15 октября городской голова Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о старте отопительного сезона.
Об этом он сообщил во время национального телемарафона.
«Я предупреждаю всех харьковчан: этот отопительный сезон будет очень сложным, и это не зависит, к сожалению, от нас. Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Но работники делают все возможное и иногда невозможно, чтобы стабильно пройти этот отопительный сезон», — рассказал Терехов в эфире.
Мэр сообщил, что газ в этом сезоне будут использовать очень бережливо.
В жилых домах отопление включат, когда установится соответствующая погода. В этом году тепло в домах начнут подавать, «когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет составлять 8°C и ниже».
Читайте также: Синегубов подписал распоряжение о начале отопительного сезона на ХарьковщинеКатегории: Общество, Харьков; Теги: больница, отопительный сезон, отопление, терехов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 20:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терехов подписал распоряжение. В Харькове начали отапливать больницы".