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Энергетики сообщили, что может сделать каждый, чтобы избежать отключений света

Общество 08:17   18.10.2022
Оксана Горун
Энергетики сообщили, что может сделать каждый, чтобы избежать отключений света

В «Укрэнерго» дали рекомендации украинцам о том, какие приборы когда можно и нельзя включать. Это поможет поддержать энергосистему страны, пострадавшую от российских обстрелов, и избежать веерных отключений света.

«Сейчас наша энергосистема требует времени на восстановление и ей противопоказаны существенные нагрузки. Когда украинцы вечером выключают утюг и обогреватель, не включают стирку, диспетчерский центр «Укрэнерго» сразу видит, как потребление в стране уменьшается», — отметили в пресс-службе «Укрэнерго».

Специалисты создали простую инфографику, которая позволит каждому пользоваться электроприборами максимально безвредно для энергетики страны.

Какие электроприборы нужно выключить в 17:00 - инфографика от Укрэнерго

«Наши диспетчеры очень не хотят вводить графики аварийных отключений. Они их не любят так же, как и вы. Будьте энергобережливы», — обратились к украинцам в «Укрэнерго».

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Напомним, 17 октября после очередного удара по Украине российскими ракетами и иранскими дронами в Харькове произошли перебои с электричеством. Из-за этого временно остановилось метро и горэлектротранспорт.

Категории: Общество, Украина; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики сообщили, что может сделать каждый, чтобы избежать отключений света".