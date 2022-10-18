Энергетики сообщили, что может сделать каждый, чтобы избежать отключений света
В «Укрэнерго» дали рекомендации украинцам о том, какие приборы когда можно и нельзя включать. Это поможет поддержать энергосистему страны, пострадавшую от российских обстрелов, и избежать веерных отключений света.
«Сейчас наша энергосистема требует времени на восстановление и ей противопоказаны существенные нагрузки. Когда украинцы вечером выключают утюг и обогреватель, не включают стирку, диспетчерский центр «Укрэнерго» сразу видит, как потребление в стране уменьшается», — отметили в пресс-службе «Укрэнерго».
Специалисты создали простую инфографику, которая позволит каждому пользоваться электроприборами максимально безвредно для энергетики страны.
«Наши диспетчеры очень не хотят вводить графики аварийных отключений. Они их не любят так же, как и вы. Будьте энергобережливы», — обратились к украинцам в «Укрэнерго».
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Напомним, 17 октября после очередного удара по Украине российскими ракетами и иранскими дронами в Харькове произошли перебои с электричеством. Из-за этого временно остановилось метро и горэлектротранспорт.Категории: Общество, Украина; Теги: отключения, свет, Укрэнерго, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики сообщили, что может сделать каждый, чтобы избежать отключений света".