Более 70% жителей поселка Лесное на Харьковщине со светом
В поселке Лесное не было электроснабжения с марта.
Частично возобновлено электроснабжение в поселке Лесное Харьковской области, сообщили в «Харьковоблэнерго».
«Более 70% потребителей уже получили энергообеспечение. Работы продолжаются.
Света не было с марта. Населенный пункт находился в так называемой серой зоне, проводить работы было невозможно», — отметили энергетики.
Специалисты отремонтировали высоковольтную линию 10 кВт, заменили 6 высоковольтных опор и более 6 км провода.
Читайте также: Энергетики сообщили, что может сделать каждый, чтобы избежать отключений светаКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: електропостачання, Лесное, свет, харьковщина, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Более 70% жителей поселка Лесное на Харьковщине со светом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 14:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 70% жителей поселка Лесное на Харьковщине со светом".