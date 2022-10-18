Более 70% жителей поселка Лесное на Харьковщине со светом

В поселке Лесное не было электроснабжения с марта.

Частично возобновлено электроснабжение в поселке Лесное Харьковской области, сообщили в «Харьковоблэнерго».

«Более 70% потребителей уже получили энергообеспечение. Работы продолжаются.

Света не было с марта. Населенный пункт находился в так называемой серой зоне, проводить работы было невозможно», — отметили энергетики.

Специалисты отремонтировали высоковольтную линию 10 кВт, заменили 6 высоковольтных опор и более 6 км провода.