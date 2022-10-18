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Более 70% жителей поселка Лесное на Харьковщине со светом

Общество 14:50   18.10.2022
Оксана Якушко
Более 70% жителей поселка Лесное на Харьковщине со светом

В поселке Лесное не было электроснабжения с марта.

Частично возобновлено электроснабжение в поселке Лесное Харьковской области, сообщили в «Харьковоблэнерго».

«Более 70% потребителей уже получили энергообеспечение. Работы продолжаются.
Света не было с марта. Населенный пункт находился в так называемой серой зоне, проводить работы было невозможно», — отметили энергетики.
Специалисты отремонтировали высоковольтную линию 10 кВт, заменили 6 высоковольтных опор и более 6 км провода.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 14:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 70% жителей поселка Лесное на Харьковщине со светом".