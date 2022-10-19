Харків’ян просять завтра не вмикати електроприлади, інакше можливі відключення

У четвер, 20 жовтня, українців та харків’ян зокрема просять максимально обмежити користування електроенергією з 7:00 до 23:00.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Як він зазначив у своєму Telegram-каналі, обмеження подачі електроенергії 20 жовтня будуть вводитися по всій Україні, тому що сьогодні російська армія знову зруйнувала об’єкти енергетики.

“Починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів УСІХ областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень”, – підкреслив Тимошенко.

Із 7:00 до 23:00 в Україні буде мінімізовано енергопостачання підприємств, об’єкти критичної інфраструктури мають по можливості перейти на генератори, а пересічні громадяни – вимкнути все, що можливо, заздалегідь зарядивши необхідні пристрої, зазначив Тимошенко в етері нацмарафону.

“Давайте переживемо завтра, треба згуртуватися – далі буде краще”, – звернувся він до українців.

Також, за його словами, із четверга у містах буде обмежено використання вуличного освітлення.