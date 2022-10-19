Харків’ян просять завтра не вмикати електроприлади, інакше можливі відключення
У четвер, 20 жовтня, українців та харків’ян зокрема просять максимально обмежити користування електроенергією з 7:00 до 23:00.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Як він зазначив у своєму Telegram-каналі, обмеження подачі електроенергії 20 жовтня будуть вводитися по всій Україні, тому що сьогодні російська армія знову зруйнувала об’єкти енергетики.
“Починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів УСІХ областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень”, – підкреслив Тимошенко.
Із 7:00 до 23:00 в Україні буде мінімізовано енергопостачання підприємств, об’єкти критичної інфраструктури мають по можливості перейти на генератори, а пересічні громадяни – вимкнути все, що можливо, заздалегідь зарядивши необхідні пристрої, зазначив Тимошенко в етері нацмарафону.
“Давайте переживемо завтра, треба згуртуватися – далі буде краще”, – звернувся він до українців.
Читайте також: Синєгубов: зі світлом уже – понад 60% деокупованої Харківщини
Також, за його словами, із четверга у містах буде обмежено використання вуличного освітлення.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: свет, Тимошенко, Харків, электроэнергия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків’ян просять завтра не вмикати електроприлади, інакше можливі відключення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 22:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’ян просять завтра не вмикати електроприлади, інакше можливі відключення".