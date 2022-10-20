В Харькове не планируют вводить графики аварийных отключений — облэнерго
В «Харьковоблэнерго» сообщили, что 20-21 октября органичат объемы электроэнергии для юридических лиц в Харькове и области, бытовым потребителям отключать свет не планируют.
«АО «Харьковоблэнерго» сообщает, что 20-21 октября будут ограничены объемы потребления электроэнергии для юридических потребителей Харьковской области. Вводить графики аварийных отключений для бытовых потребителей в этот период не планируется», — сообщила пресс-служба компании.
При этом энергетики обратились к жителям Харькова и области с просьбой ограничить отребление электроэнергии с 7:00 до 22:00.
«Особенно это касается электроприборов большой мощности: стиральные машины, утюги, электрообогреватели, электрочайники, посудомоечные машины и др. Давайте все вместе поможем энергетической системе страны успешно пройти это испытание!» – призвали в облэнерго.
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Об ограничениях потребления электрики харьковчан предупредил и глава ХОВА Олег Синегубов.
«В течение вчерашнего дня враг нанес еще несколько ударов по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине, поэтому еще раз подчеркиваю необходимость экономить электричество. Сегодня с 7:00 до 23:00 в Харьковской области возможны отключения электропитания на несколько часов. Заранее зарядите мобильные телефоны, павербанки и другие важные электроустройства», — написал Синегубов в telegram.Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключения, свет, синєгубов, синегубов, хова, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове не планируют вводить графики аварийных отключений — облэнерго".