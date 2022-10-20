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В Харькове не планируют вводить графики аварийных отключений — облэнерго

Общество 09:25   20.10.2022
Оксана Горун
В Харькове не планируют вводить графики аварийных отключений — облэнерго

В «Харьковоблэнерго» сообщили, что 20-21 октября органичат объемы электроэнергии для юридических лиц в Харькове и области, бытовым потребителям отключать свет не планируют.

«АО «Харьковоблэнерго» сообщает, что 20-21 октября будут ограничены объемы потребления электроэнергии для юридических потребителей Харьковской области. Вводить графики аварийных отключений для бытовых потребителей в этот период не планируется», — сообщила пресс-служба компании.

При этом энергетики обратились к жителям Харькова и области с просьбой ограничить отребление электроэнергии с 7:00 до 22:00.

«Особенно это касается электроприборов большой мощности: стиральные машины, утюги, электрообогреватели, электрочайники, посудомоечные машины и др. Давайте все вместе поможем энергетической системе страны успешно пройти это испытание!» – призвали в облэнерго.

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Об ограничениях потребления электрики харьковчан предупредил и глава ХОВА Олег Синегубов.

«В течение вчерашнего дня враг нанес еще несколько ударов по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине, поэтому еще раз подчеркиваю необходимость экономить электричество. Сегодня с 7:00 до 23:00 в Харьковской области возможны отключения электропитания на несколько часов. Заранее зарядите мобильные телефоны, павербанки и другие важные электроустройства», — написал Синегубов в telegram.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 09:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове не планируют вводить графики аварийных отключений — облэнерго".