У Харкові не планують запроваджувати графіки аварійних відключень – обленерго

У “Харківобленерго” повідомили, що 20-21 жовтня органічать обсяги електроенергії для юридичних осіб у Харкові та області, побутовим споживачам відключати світло не планують.

“АТ “Харківобленерго” повідомляє, що 20-21 жовтня буде обмежено обсяги споживання електроенергії для юридичних споживачів Харківської області. Вводити графіки аварійних відключень для побутових споживачів у цей період не планується”, – повідомила пресслужба компанії.

При цьому енергетики звернулися до мешканців Харкова та області з проханням обмежити споживання електроенергії з 7:00 до 22:00.

“Особливо це стосується електроприладів великої потужності: пральні машини, праски, електрообігрівачі, електрочайники, посудомийні машини та ін. Давайте всі разом допоможемо енергетичній системі країни успішно пройти це випробування!” – закликали в обленерго.

Про обмеження споживання електрики харків’ян попередив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Протягом вчорашнього дня ворог завдав ще кількох ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні, тому ще раз наголошую на необхідності економити електрику. Сьогодні з 7:00 до 23:00 у Харківській області можливі відключення електроживлення на кілька годин. Заздалегідь зарядіть мобільні телефони, павербанки та інші важливі електропристрої”, – написав Синєгубов у Телеграмі.