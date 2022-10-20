У метро Харкова заощаджуватимуть: пасажирів попередили про незручності
У метро, заради зменшення навантаження на енергосистему країни, вирішили збільшити інтервали руху поїздів.
“Для зменшення навантаження на енергетичну систему України тимчасово змінено інтервали руху поїздів лініями метрополітену”, – попередила вранці 20 жовтня пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
На час обмежень споживання електрики діятимуть такі інтервали руху:
Холодногірсько-заводська лінія – 11 хвилин;
Салтівська лінія – 13 хвилин;
Олексіївська лінія – 13 хвилин.
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Тим часом у “Харківобленерго” повідомили, що поки що не планують вводити аварійні графіки відключень світла для побутових споживачів. Обмеження торкнуться юросіб. Проте всіх мешканців регіону наполегливо просять з 7:00 до 22:00 обмежити використання електроприладів.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: интервалы, метро, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У метро Харкова заощаджуватимуть: пасажирів попередили про незручності".