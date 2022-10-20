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У метро Харкова заощаджуватимуть: пасажирів попередили про незручності

Суспільство 09:35   20.10.2022
Оксана Горун
У метро Харкова заощаджуватимуть: пасажирів попередили про незручності

У метро, ​​заради зменшення навантаження на енергосистему країни, вирішили збільшити інтервали руху поїздів.

“Для зменшення навантаження на енергетичну систему України тимчасово змінено інтервали руху поїздів лініями метрополітену”, – попередила вранці 20 жовтня пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

На час обмежень споживання електрики діятимуть такі інтервали руху:

Холодногірсько-заводська лінія – 11 хвилин;

Салтівська лінія – 13 хвилин;

Олексіївська лінія – 13 хвилин.

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Тим часом у “Харківобленерго” повідомили, що поки що не планують вводити аварійні графіки відключень світла для побутових споживачів. Обмеження торкнуться юросіб. Проте всіх мешканців регіону наполегливо просять з 7:00 до 22:00 обмежити використання електроприладів.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 09:35;

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