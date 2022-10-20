Економія в Харкові: у метро відключили ескалатори та зменшили освітлення
Окрім збільшення інтервалів руху поїздів у харківському метро з метою економії електроенергії вжили й інших заходів.
“У метрополітені відключено всі ескалатори. Тільки на двох найглибших станціях – “Площа Конституції” та “Пушкінська” – ескалатори працюють на підйом. Освітлення станцій зменшено вдвічі”, – розповів міський голова Ігор Терехов.
Раніше в підземці повідомили, що на Холодногірсько-Заводській лінії інтервал руху поїздів збільшено до 11 хвилин, а на Салтівській та Олексіївській – до 13 хвилин.
Також, за словами Терехова, рідше ходять тролейбуси та трамваї.
Читайте також: Сьогодні і завтра віялові відключення світла у Харкові не плануються — ТереховКатегорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: интервалы, метро, терехов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 19:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Економія в Харкові: у метро відключили ескалатори та зменшили освітлення".