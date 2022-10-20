Економія в Харкові: у метро відключили ескалатори та зменшили освітлення

Окрім збільшення інтервалів руху поїздів у харківському метро з метою економії електроенергії вжили й інших заходів.

“У метрополітені відключено всі ескалатори. Тільки на двох найглибших станціях – “Площа Конституції” та “Пушкінська” – ескалатори працюють на підйом. Освітлення станцій зменшено вдвічі”, – розповів міський голова Ігор Терехов.

Раніше в підземці повідомили, що на Холодногірсько-Заводській лінії інтервал руху поїздів збільшено до 11 хвилин, а на Салтівській та Олексіївській – до 13 хвилин.

Також, за словами Терехова, рідше ходять тролейбуси та трамваї.