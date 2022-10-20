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Сьогодні і завтра віялові відключення світла в Харкові не плануються – Терехов

Суспільство 18:14   20.10.2022
Олена Нагорна
Сьогодні і завтра віялові відключення світла в Харкові не плануються – Терехов

20 та 21 жовтня у Харкові не відключатимуть електроенергію, пише у Telegram міський голова Ігор Терехов.

При цьому мер закликає містян мінімально використовувати домашні електроприлади вранці та ввечері, а також просить скоротити споживання електроенергії власників підприємств, сфери послуг, ринків, АЗС, магазинів та торгових мереж, кафе та ресторанів.

“В останні тижні ворог зосередився на знищенні критично важливої ​​інфраструктури. Ворог намагається позбавити нас тепла, світла та води. Агресор вже не приховує, що хоче знищити українців як націю. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський закликав економити електрику. Нині це життєво необхідний захід, який дозволить утримати енергосистему країни у робочому стані” , – нагадав Терехов.

Раніше в Укренерго повідомили, що змушені запровадити віялові відключення світла в Харківській, Сумській та Полтавській областях. На Харківщині знеструмили території Мереф’янського, Люботинського та Зміївського районів електромереж .

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 18:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні і завтра віялові відключення світла в Харкові не плануються – Терехов".