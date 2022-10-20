Сьогодні і завтра віялові відключення світла в Харкові не плануються – Терехов
20 та 21 жовтня у Харкові не відключатимуть електроенергію, пише у Telegram міський голова Ігор Терехов.
При цьому мер закликає містян мінімально використовувати домашні електроприлади вранці та ввечері, а також просить скоротити споживання електроенергії власників підприємств, сфери послуг, ринків, АЗС, магазинів та торгових мереж, кафе та ресторанів.
“В останні тижні ворог зосередився на знищенні критично важливої інфраструктури. Ворог намагається позбавити нас тепла, світла та води. Агресор вже не приховує, що хоче знищити українців як націю. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський закликав економити електрику. Нині це життєво необхідний захід, який дозволить утримати енергосистему країни у робочому стані” , – нагадав Терехов.
Раніше в Укренерго повідомили, що змушені запровадити віялові відключення світла в Харківській, Сумській та Полтавській областях. На Харківщині знеструмили території Мереф’янського, Люботинського та Зміївського районів електромереж .Категорії: Суспільство, Харків; Теги: веерные отключения, свет, терехов, Харків, электроэнергия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 18:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні і завтра віялові відключення світла в Харкові не плануються – Терехов".