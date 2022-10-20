Сьогодні і завтра віялові відключення світла в Харкові не плануються – Терехов

20 та 21 жовтня у Харкові не відключатимуть електроенергію, пише у Telegram міський голова Ігор Терехов.

При цьому мер закликає містян мінімально використовувати домашні електроприлади вранці та ввечері, а також просить скоротити споживання електроенергії власників підприємств, сфери послуг, ринків, АЗС, магазинів та торгових мереж, кафе та ресторанів.

“В останні тижні ворог зосередився на знищенні критично важливої ​​інфраструктури. Ворог намагається позбавити нас тепла, світла та води. Агресор вже не приховує, що хоче знищити українців як націю. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський закликав економити електрику. Нині це життєво необхідний захід, який дозволить утримати енергосистему країни у робочому стані” , – нагадав Терехов.

Раніше в Укренерго повідомили, що змушені запровадити віялові відключення світла в Харківській, Сумській та Полтавській областях. На Харківщині знеструмили території Мереф’янського, Люботинського та Зміївського районів електромереж .