Коли другого грудня відключатимуть світло, повідомили в “Харківобленерго”

Як діятимуть графіки відключення світла на Харківщині другого грудня, уточнили у АТ “Харківобленерго”.

Для побутових споживачів світло відключатимуть з 07:00 до 22:00. Для бізнесу та промисловості – з 06:00 до 22:00.

Раніше обленерго опублікувало графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за посиланням.