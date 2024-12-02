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Коли другого грудня відключатимуть світло, повідомили в “Харківобленерго”

Суспільство 09:41   02.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Коли другого грудня відключатимуть світло, повідомили в “Харківобленерго”

Як діятимуть графіки відключення світла на Харківщині другого грудня, уточнили у АТ “Харківобленерго”.

Для побутових споживачів світло відключатимуть з 07:00 до 22:00. Для бізнесу та промисловості – з 06:00 до 22:00.

Раніше обленерго опублікувало графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як діятимуть графіки відключення світла на Харківщині другого грудня, уточнили у АТ “Харківобленерго”.".