Коли другого грудня відключатимуть світло, повідомили в “Харківобленерго”
Як діятимуть графіки відключення світла на Харківщині другого грудня, уточнили у АТ “Харківобленерго”.
Для побутових споживачів світло відключатимуть з 07:00 до 22:00. Для бізнесу та промисловості – з 06:00 до 22:00.
Раніше обленерго опублікувало графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", веерные отключения, отключения света, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 09:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як діятимуть графіки відключення світла на Харківщині другого грудня, уточнили у АТ “Харківобленерго”.".