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Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»

Общество 09:41   02.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго» Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Как будут действовать графики отключения света на Харьковщине второго декабря, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».

Для бытовых потребителей свет будут отключать с 07:00 до 22:00. Для бизнеса и промышленности – с 06:00 до 22:00.

Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 09:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как будут действовать графики отключения света на Харьковщине второго декабря уточнили в АО «Харьковоблэнерго»".