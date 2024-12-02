Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Как будут действовать графики отключения света на Харьковщине второго декабря, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».
Для бытовых потребителей свет будут отключать с 07:00 до 22:00. Для бизнеса и промышленности – с 06:00 до 22:00.
Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", веерные отключения, отключения света, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 09:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как будут действовать графики отключения света на Харьковщине второго декабря уточнили в АО «Харьковоблэнерго»".