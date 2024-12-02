Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»

Как будут действовать графики отключения света на Харьковщине второго декабря, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».

Для бытовых потребителей свет будут отключать с 07:00 до 22:00. Для бизнеса и промышленности – с 06:00 до 22:00.

Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.

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