Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, когда 1 декабря в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.

Так, в воскресенье ограничения для бытовых потребителей будут действовать с 13:00 до 22:00, а для промышленности и бизнеса – с 8:00 до 13:00.

Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.