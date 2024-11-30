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Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график

Общество 18:33   30.11.2024
Елена Нагорная
Отключения света в Харькове и области 1 декабря: когда применят график cek.dp.ua

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, когда 1 декабря в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.

Так, в воскресенье ограничения для бытовых потребителей будут действовать с 13:00 до 22:00, а для промышленности и бизнеса – с 8:00 до 13:00.

Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 18:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, когда 1 декабря в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.".