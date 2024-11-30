Відключення світла у Харкові та області 1 грудня: коли застосують графік
В АТ «Харківобленерго» поінформували, коли 1 грудня в регіоні планують задіяти погодинний графік відключення світла.
Так, у неділю обмеження для побутових споживачів діятимуть з 13:00 до 22:00, а для промисловості та бізнесу – з 8:00 до 13:00.
Раніше обленерго опублікувало графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 18:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» поінформували, коли 1 грудня в регіоні планують задіяти погодинний графік відключення світла.".