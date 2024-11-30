Сьогодні 30 листопада: яке свято та день в історії

30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. Цього дня у 1936 році пожежа знищила Кришталевий палац у Лондоні. У 1939-му почалася радянсько-фінська війна. У 1954-му вперше в історії зафіксували випадок поранення людини метеоритом. У 1979-му і 1982-му вийшли одні з найуспішніших альбомів гурту “Pink Floyd” (“The Wall”) та Майкла Джексона (“Thriller”). У 2013-му розпочався силовий розгін “Беркутом” Євромайдану у Києві.

Свята та пам’ятні дати 30 листопада

30 листопада в Україні – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ.

У світі – Міжнародний день захисту інформації, День пам’яті жертв хімічної війни.

Також сьогодні: Міжнародний день сексу, Всесвітній день свійських тварин, Міжнародний день “Міста за життя”, Міжнародний день спідниці, Міжнародний день мікроелектроніки.

30 листопада в історії

30 листопада 1918 року Данія визнала незалежність Ісландії.

30 листопада 1936 року в Лондоні сталася пожежа, яка знищила Кришталевий палац. Докладніше.

30 листопада 1939 року розпочалася радянсько-фінська (або Зимова) війна.

30 листопада 1954 року уламок метеорита Силакога поранив американку Енн Елізабет Годжес. Так вона стала знаменитістю та увійшла в історію, адже це був перший задокументований випадок поранення позаземним об’єктом людини. Метеорит вагою 3,86 кг впав у місті Силакога штату Алабама в США вдень 30 листопада.

Те, як він влетів у атмосферу, бачили мешканці трьох штатів. Падаючи, космічний камінь розділився на кілька уламків. Один із них, розміром приблизно з апельсин, пробив дах будинку родини Годжесів. “Прибулець” влучив у великий дерев’яний радіоприймач і зрикошетив в Енн. Вона саме спала у вітальні на дивані. Внаслідок цього жінка отримала поранення стегна, яке, втім, не було значним. Спочатку Енн вирішила, що це в будинку обвалився димар. Але розглянувши незвичайний камінь, викликала поліцію та пожежників. У лікарню постраждала потрапила вже наступного дня – не так через поранення, як через стрес. Інцидент швидко став широко відомим, саму Енн з усіх боків атакували журналісти. Їй також активно писали листи шанувальники, хоча жінка на них не відповідала.

Метеорит у Годжесів вилучили для проведення експертиз. Мер міста планував передати уламок місцевому музею природної історії. Чоловік Енн Юджин Ходжес заявив, що в нього “достатньо доказів того, що річ впала в мій дім” – і метеорит йому повернули. Але власник будинку, який Годжеси лише орендували, Берді Гай заявив про своє право власності на метеорит – за тим само принципом, що він упав на територію його приватної власності. Вони судилися рік, і нарешті, заплативши Гаю компенсацію в 500 доларів, змогли забрати камінь.

Проте за рік інтерес до дивини з космосу зник, а з ним – і покупці з грошима. У результаті, в 1956 році, всупереч волі свого чоловіка, Енн продала уламок метеорита Алабамському музею природної історії всього за 25 доларів. Надзвичайна подія, що трапилася в її житті, не зробила жінку не лише багатою, а й щасливою. У 1964-му подружжя Годжесів розлучилося. Юджин стверджував, що після історії з метеоритом дружина змінилася – стала надто сором’язливою, замкнутою, тривожною та нервовою. Дітей вони не мали. Енн померла у 1972 році в будинку для людей похилого віку від ниркової недостатності. Юджин пережив її на 40 років – він помер у 2012-му. За декілька років до цього (у 2005-му) Юджин передав свій раритетний радіоприймач, який першим прийняв удар метеорита, Американському музею природної історії.

30 листопада 1979 року вийшов легендарний альбом гурту “Pink Floyd” – “The Wall” (“Стіна”). Докладніше.

30 листопада 1982 року Майкл Джексон випустив найбільш продаваний альбом всіх часів – “Thriller”. Докладніше.

30 листопада 1992 року Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію про заборону на розробку, виробництво, накопичення та застосування хімічної зброї та її знищення. Тому на цю дату припадає День пам’яті жертв хімічної війни.

30 листопада 2013 року розпочався силовий розгін “Беркутом” Євромайдану у Києві. Докладніше.

Церковне свято 30 листопада

30 листопада вшановують пам’ять апостола Андрія Першозваного. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 30 листопада ще немає снігу, то зима буде тепла та малосніжна. А якщо сніг уже лежить на землі – холодна й снігова.

Якщо в день Андрія йде сніг — зима буде морозною та холодною.

Якщо вогонь в печі червоний – буде холод, якщо білий – відлига.

Що не можна робити 30 листопада

Не можна виконувати домашню роботу, шити й вишивати.

Не можна вінчатися та влаштовувати гуляння.

Бажано не виходити з дому, особливо – в темну пору доби.