Сегодня 30 ноября: какой праздник и день в истории
30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. В этот день 1936 года пожар уничтожил Хрустальный дворец в Лондоне. В 1939-м началась советско-финская война. В 1954-м впервые в истории зафиксировали случай ранения человека метеоритом. В 1979-м и 1982-м вышли одни из самых успешных альбомов группы «Pink Floyd» («The Wall») и Майкла Джексона («Thriller»). В 2013 году начался силовой разгон «Беркутом» Евромайдана в Киеве.
Праздники и памятные даты 30 ноября
30 ноября в Украине – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.
В мире – Международный день защиты информации, День памяти всех жертв химической войны.
Также сегодня: Международный день секса, Всемирный день домашних животных, Международный день «Города за жизнь», Международный день юбки, Международный день микроэлектроники.
30 ноября в истории
30 ноября 1918 года Дания признала независимость Исландии.
30 ноября 1936 года в Лондоне произошел пожар, который уничтожил Хрустальный дворец. Подробнее.
30 ноября 1939 года началась советско-финская (или Зимняя) война.
30 ноября 1954 года обломок метеорита Силакога ранил американку Энн Элизабет Ходжес. Так она стала знаменитостью и вошла в историю, ведь это был первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом. Метеорит весом 3,86 кг упал в городе Силакога штата Алабама в США днем 30 ноября.
То, как он влетел в атмосферу, видели жители трех штатов. Падая, космический камень разделился на несколько обломков. Один из них, размером примерно с апельсин, пробил крышу дома семьи Ходжесов. «Пришелец» попал в большой деревянный радиоприемник и срикошетил в Энн. Она как раз дремала в гостиной на диване. В результате женщина получила ранение бедра, которое, впрочем, не было значительным. Сначала Энн решила, что это в доме обрушился дымоход. Но разглядев необычный камень, вызвала полицию и пожарных. В больницу пострадавшая попала уже на следующий день – не столько из-за ранения, сколько из-за стресса. Инцидент быстро стал широко известен, саму Энн со всех сторон атаковали журналисты. Ей также активно писали письма поклонники, хоть женщина на них и не отвечала.
Метеорит у Ходжесов изъяли для проведения экспертиз. Мэр города планировал передать обломок местному музею естественной истории. Но появились покупатели, предлагавшие очень значительные в то время деньги – 5,5 тыс. долларов за «небесный камень». И с этого момента метеорит стал предметом судебных разбирательств. Муж Энн Юджин Ходжес заявил, что у него «достаточно доказательств того, что вещь упала в мой дом» – и метеорит ему вернули. Но владелец дома, который Ходжесы лишь арендовали, Берди Гай заявил о своем праве собственности на метеорит — по тому же принципу, что он упал на территорию его частной собственности. Они судились год, и, наконец, заплатив Гаю компенсацию в 500 долларов, смогли забрать камень.
Однако за год интерес к диковинке из космоса исчез, а с ним – и покупатели с деньгами. В результате, в 1956 году, против воли своего мужа, Энн продала обломок метеорита Алабамскому музею естественной истории всего за 25 долларов. Чрезвычайное событие, случившееся в ее жизни, не сделало женщину не только богатой, но и счастливой. В 1964-м супруги Ходжес развелись. Юджин утверждал, что после истории с метеоритом жена изменилась – стала слишком застенчивой, замкнутой, тревожной и нервной. Детей у них не было. Энн умерла в 1972 году в доме престарелых от почечной недостаточности. Юджин пережил ее на 40 лет – он скончался в 2012-м. Несколькими годами ранее (в 2005-м) Юджин передал свой раритетный радиоприемник, принявший первым удар метеорита, Американскому музею естественной истории.
30 ноября 1979 года вышел легендарный альбом группы «Pink Floyd» — «The Wall» («Стена»). Подробнее.
30 ноября 1982 года Майкл Джексон выпустил самый продаваемый альбом всех времен — «Thriller». Подробнее.
30 ноября 1992 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрете на разработку, производство, накопление и применение химического оружия и его уничтожение. Поэтому на эту дату приходится День памяти жертв химической войны.
30 ноября 2013 года начался силовой разгон «Беркутом» Евромайдана в Киеве. Подробнее.
Церковный праздник 30 ноября
30 ноября чтят память апостола Андрея Первозванного. Подробнее.
Народные приметы
Если 30 ноября еще снега, то зима будет теплая и малоснежная. А если снег уже лежит на земле – холодная и снежная.
Если в день Андрея идет снег, зима будет морозной и холодной.
Если огонь в печи красный – будет холод, если белый – оттепель.
Что нельзя делать 30 ноября
Нельзя выполнять домашнюю работу, шить и вышивать.
Нельзя венчаться и устраивать застолье.
Желательно не выходить из дома, особенно – в темное время суток.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. В этот день 1954 года впервые в истории зафиксировали случай ранения человека метеоритом".