Сегодня 30 ноября: какой праздник и день в истории

30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. В этот день в 1936 году пожар уничтожил Хрустальный дворец в Лондоне. В 1939-м началась советско-финская война. В 1979-м и 1982-м вышли одни из самых успешных альбомов группы »Pink Floyd» (»The Wall») и Майкла Джексона (»Thriller»). В 2013-м начался силовой разгон «Беркутом» Евромайдана в Киеве.

Праздники и памятные даты 30 ноября

30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.

В мире: День памяти всех жертв химической войны, Международный день защиты информации, Международный день «Города за жизнь», Международный день секса, Всемирный день домашних животных, Международный день юбки.

30 ноября в истории

30 ноября 1918 года Дания признала независимость Исландии. Островное государство получило свое правительство, но еще 25 лет оставалось связанным с Данией личной унией. Окончательно из этого союза Исландия вышла 17 июня 1944 года и была провозглашена республикой.

30 ноября 1936 года в Лондоне произошел пожар, который уничтожил Хрустальный дворец, построенный в 1851 году для проведения I Всемирной выставки. Дворец сначала построили в лондонском Гайд-парке.

На самом деле он, конечно, не был из хрусталя. Конструкция состояла из деревянных рам, листового стекла, железных балок и чугунных опорных стоек. Но имела размеры настоящего дворца (общая площадь — более 90 тысяч квадратных метров). Протяженность дворца была более полукилометра, а ширина – 124 м. Его высота достигала 33 метров. Руководил строительством Джозеф Пакстон, реально не являвшийся архитектором или профессиональным строителем. Он был садоводом, имевшим значительный опыт строительства оранжерей. Именно принцип оранжереи и взяли за основу при создании дворца. В строительстве участвовало около 5000 рабочих (не более 2000 одновременно). А для производства более 84 тысяч квадратных метров остекления привлекали мастеров из Франции. После завершения выставки некоторое время дворец оставался в Гайд-парке, но, по условиям договора, организаторы выставки должны были его убрать. Пакстон, веривший в будущее своего детища, создал «Компанию Хрустального Дворца». Он умудрился привлечь полмиллиона фунтов финансирования от инвесторов и перенес дворец в Сиднем-Хилл, где для его размещения приобрели 389 акров земли. Там здание расширили с трех до пяти этажей, вокруг разбили парк и отдали часть земли под жилую застройку.

В первые 30 лет этот парк и дворец привлекали около двух миллионов посетителей в год. Здесь проходили выставки и спортивные состязания. Но постепенно любопытство публики угасало. Последним масштабным событием, которое провели в Хрустальном дворце, стали торжества в честь коронации Георга V. Свои вложения компания не вернула и долгое время находилась на грани банкротства. Суд уже должен был продать дворец и парк с молотка, но за три недели до аукциона, в 1911 году, имущество выкупил мэр Кардиффа. Затем мэр Лондона организовал общественную кампанию за национализацию парка и в 1913 году выкупил его в государственную собственность.

Пожар, разрушивший уникальное здание, произошел около 19:00 30 ноября.

Возможно, дворец и смогли бы спасти, но его сотрудники потеряли почти час, пытаясь самостоятельно потушить огонь. В результате 438 пожарных, прибывших на вызов после 20:00, уже ничего не смогли сделать. К утру здание выгорело полностью. Остатки конструкции разобрали на металлолом.

30 ноября 1939 года началась советско-финская (или Зимняя) война. После провокации, устроенной за несколько дней до этого на границе между СССР и Финляндией советским руководством, в 8:00 советские войска получили приказ перейти советско-финскую границу и начать боевые действия. Подробнее.

30 ноября 1979 года вышел легендарный альбом группы «Pink Floyd» — «The Wall» («Стена»).

Он стал последним, который группа записала в своем классическом составе. «The Wall» выпустили на двух дисках. По структуре это единая композиция – рок-опера, имеющая сквозной сюжет. В центре – главный герой, которого зовут Пинк Флойд. Он в течение жизни проходит тяжелую эволюцию и приходит к добровольному отчуждению от общества. Символом этого отчуждения и является «стена», которой он отгораживается от мира. В поддержку альбома организовали масштабный гастрольный тур со сложными театрализованными представлениями. А в 1982 году вышел одноименный фильм. «The Wall» стал одним из наиболее коммерчески успешных альбомов 1980 года, занимал верхние строчки хит-парада «Billboard Hot 100». За 20 лет продалось более 23 миллионов копий альбома. Он входит в тройку самых продаваемых альбомов в США.

30 ноября 1982 года Майкл Джексон выпустил самый продаваемый альбом всех времен — »Thriller». Альбом содержал девять композиций, четыре из которых написал сам Джексон. Работа над ним велась с апреля по ноябрь 1982 года. Все синглы из »Thriller» попали в ТОП-10 чарта «Billboard Hot 100». Музыкальные критики отмечали, что этим альбомом Джексон сломал «расовые барьеры» в поп-музыке. Видео певца на песни «Thriller», «Billie Jean» и «Beat It» постоянно «крутили» по MTV. В 1984 году »Thriller» получил восемь наград »Грэмми» (семь из них достались самому Джексону, одна — звукорежиссеру Брюсу Свидену). Этот альбом даже включили в список для сохранения в Библиотеке Конгресса США как »культурно значимую запись», а видеоклип на песню »Thriller» — в Национальный реестр кинокартин как »культурно, исторически и эстетически значимый фильм».

30 ноября 1992 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрете на разработку, производство, накопление и применение химического оружия и его уничтожение. Поэтому на эту дату приходится День памяти жертв химической войны.

30 ноября 2013 года начался силовой разгон «Беркутом» Евромайдана в Киеве. На тот момент протесты, начавшиеся 21 ноября из-за решения КМУ остановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, были немногочисленными. В ночь на 30 ноября на Майдане было всего около 400 протестующих, преимущественно студентов. Беркутовцы при жестком разгоне избили их, травмы получили около 80 человек. Это вызвало всплеск народного возмущения, который и дал старт событиям Революции Достоинства, а она в итоге стоила власти президенту Януковичу и всем деятелям его режима.

Церковный праздник 30 ноября

30 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Андрея Первозванного. Апостол Андрей был родом из Галилеи. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Заведеевым последовал за пророком. Многие начали думать, что, возможно, Иоанн Креститель и есть ожидаемый мессия. Однако он объяснил людям, что только послан приготовить путь спасителю. Тогда Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Христа, сказал ученикам: «Вот агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом и стали его учениками. Также Андрей сообщил своему брату Петру о том, что нашел мессию. И Петр присоединился к ученикам Христа. Поскольку Андрей раньше других апостолов последовал за Христом, он получил наименование Первозванного. После Воскресения спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками встречался с ним и присутствовал на Елеонской горе во время его Вознесения. После этого апостол Андрей проповедовал на Балканах и в Скифии – вдоль северного побережья Черного моря, то есть на землях, где находится Украина, в частности. По преданию, Андрей побывал и на том месте, где находится Киев, и там сказал своим ученикам: «Верьте мне, что на этих горах воссияет благодать Божия: большой город будет здесь, Господь просветит эту землю святым крещением и соорудит здесь много церквей». Затем апостол Андрей благословил киевские горы и поставил на одной из них крест. После этого путешествия Андрей приехал в Грецию, где проповедовал и исцелял людей. Местный правитель Эгеат был недоволен популярностью апостола Андрея и переходом населения на христианство, поэтому приговорил святого к распятию на кресте. Апостола Андрея привязали к кресту, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорую смерть. Апостол молился, и перед его смертью небесный свет озарил крест.

Народные приметы

Если 30 ноября еще снега, то зима будет теплая и малоснежная. А если снег уже лежит на земле – холодная и снежная.

Если в день Андрея идет снег, зима будет морозной и холодной.

Если огонь в печи красный – будет холод, если белый – оттепель.

Что нельзя делать 30 ноября

Нельзя выполнять домашнюю работу, шить и вышивать.

Нельзя венчаться и устраивать застолье.

Желательно не выходить из дома, особенно – в темное время суток.