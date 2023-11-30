Сьогодні 30 листопада: яке свято та день в історії

30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. Цього дня 1936 року пожежа знищила Кришталевий палац у Лондоні. 1939-го почалася радянсько-фінська війна. У 1979-му і 1982-му вийшли одні з найуспішніших альбомів гурту ”Pink Floyd” (”The Wall”) та Майкла Джексона (”Thriller”). 2013-го почався силовий розгін “Беркутом” Євромайдану в Києві.

Свята та пам’ятні дати 30 листопада

30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ.

У світі: День пам’яті всіх жертв хімічної війни, Міжнародний день захисту інформації, Міжнародний день “Міста за життя”, Міжнародний день сексу, Всесвітній день свійських тварин, Міжнародний день спідниці.

30 листопада в історії

30 листопада 1918 року Данія визнала незалежність Ісландії. Острівна держава отримала свій уряд, але ще 25 років залишалася пов’язаною з Данією особистою унією. Остаточно із цього союзу Ісландія вийшла 17 червня 1944 року та була проголошена республікою.

30 листопада 1936 року в Лондоні сталася пожежа, яка знищила Кришталевий палац, що був збудований у 1851 році для проведення І Всесвітньої виставки. Палац спочатку збудували в лондонському Гайд-парку.

Насправді він, звичайно, не був із кришталю. Конструкція складалася з дерев’яних рам, листового скла, залізних балок та чавунних опорних стійок. Але мала розміри справжнього палацу (загальна площа – понад 90 тисяч квадратних метрів). Протяжність палацу була понад пів кілометра, а ширина – 124 м. Його висота сягала 33 метрів. Керував будівництвом Джозеф Пакстон, який реально не був архітектором чи професійним будівельником. Він був садівником, який мав значний досвід будівництва оранжерей. Саме принцип оранжереї взяли за основу при створенні палацу. У будівництві брало участь близько 5000 робітників (не більше 2000 одночасно). А для виробництва понад 84 тисячі квадратних метрів скління залучали майстрів із Франції. Після завершення виставки якийсь час палац залишався у Гайд-парку, але, за умовами договору, організатори виставки мали його прибрати. Пакстон, який вірив у майбутнє свого дітища, створив “Компанію Кришталевого Палацу”. Він примудрився залучити пів мільйона фунтів фінансування від інвесторів і переніс палац у Сіднем-Хілл, де для його розміщення придбали 389 акрів землі. Там будівлю розширили з трьох до п’яти поверхів, довкола створили парк та віддали частину землі під житлову забудову.

У перші 30 років цей парк та палац залучали близько двох мільйонів відвідувачів на рік. Тут проходили виставки та спортивні змагання. Але поступово цікавість публіки згасала. Останньою масштабною подією, яку провели в Кришталевому палаці, стали урочистості на честь коронації Георга V. Свої вкладення компанія не повернула й тривалий час перебувала на межі банкрутства. Суд вже мав продати палац та парк з молотка, але за три тижні до аукціону, 1911 року, майно викупив мер Кардіффа. Потім мер Лондона організував громадську кампанію за націоналізацію парку та в 1913 році викупив його в державну власність.

Пожежа, яка зруйнувала унікальну будівлю, сталася близько 19:00 30 листопада.

Можливо, палац і змогли б урятувати, але його співробітники втратили майже годину, намагаючись самостійно загасити вогонь. Внаслідок цього 438 вогнеборців, які прибули на виклик після 20:00, вже нічого не змогли зробити. На ранок будівля вигоріла повністю. Залишки конструкції розібрали на брухт.

30 листопада 1939 року розпочалася радянсько-фінська (або Зимова) війна. Після провокації, що була влаштована за кілька днів до цього на кордоні між СРСР та Фінляндією радянським керівництвом, о 8:00 радянські війська отримали наказ перейти радянсько-фінський кордон та розпочати бойові дії. Детальніше.

30 листопада 1979 року вийшов легендарний альбом гурту “Pink Floyd” – “The Wall” (“Стіна”).

Він став останнім, який гурт записав у своєму класичному складі. “The Wall” випустили на двох дисках. За структурою це єдина композиція – рок-опера, яка має наскрізний сюжет. У центрі – головний герой, якого звуть Пінк Флойд. Він протягом життя проходить важку еволюцію та приходить до добровільного відчуження від суспільства. Символом цього відчуження і є “стіна”, якою він відгороджується від світу. На підтримку альбому організували масштабний гастрольний тур зі складними театралізованими виставами. А 1982 року вийшов однойменний фільм. “The Wall” став одним з найбільш комерційно успішних альбомів 1980 року, займав верхні рядки хіт-параду “Billboard Hot 100”. За 20 років продалося понад 23 мільйони копій альбому. Він входить до трійки найбільш продаваних альбомів у США.

30 листопада 1982 року Майкл Джексон випустив найбільш продаваний альбом всіх часів – “Thriller”. Альбом містив дев’ять композицій, чотири з яких написав сам Джексон. Робота над ним велася з квітня до листопада 1982 року. Всі сингли з ”Thriller” потрапили до ТОП-10 чарту “Billboard Hot 100”. Музичні критики зазначали, що цим альбомом Джексон зламав “расові бар’єри” у попмузиці. Відео співака на пісні “Thriller”, “Billie Jean” та “Beat It” постійно “крутили” по MTV. У 1984 році “Thriller” отримав вісім нагород “Ґреммі” (сім з них дісталися самому Джексону, одна – звукорежисеру Брюсу Свідену). Цей альбом навіть включили до списку для збереження в Бібліотеці Конгресу США як “культурно значущий запис”, а відеокліп на пісню “Thriller” – до Національного реєстру кінокартин як “культурно, історично та естетично значущий фільм”.

30 листопада 1992 року Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію про заборону на розробку, виробництво, накопичення та застосування хімічної зброї та її знищення. Тому на цю дату припадає День пам’яті жертв хімічної війни.

30 листопада 2013 року розпочався силовий розгін “Беркутом” Євромайдану у Києві. На той момент протести, які почалися 21 листопада через рішення КМУ зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, були нечисленними. У ніч на 30 листопада на Майдані було лише близько 400 протестувальників, переважно студентів. Беркутівці під час жорсткого розгону побили їх, травм зазнали близько 80 осіб. Це викликало сплеск народного обурення, який і дав старт подіям Революції Гідності, а вона врешті-решт коштувала влади президенту Януковичу та всім діячам його режиму.

Церковне свято 30 листопада

30 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Андрiя Першозваного. Апостол Андрій був родом із Галілеї. Коли Йоан Хреститель почав проповідувати на берегах Йордану, Андрій разом з Йоаном Заведеївим пішов за пророком. Багато хто почав думати, що, можливо, Йоан Хреститель і є очікуваний месія. Однак він пояснив людям, що лише посланий приготувати шлях спасителеві. Тоді Ісус Христос прийшов до Йоана Хрестителя на Йордан для хрещення, і той, вказуючи на Христа, сказав учням: “Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу”. Почувши це, Андрій з Йоаном пішли за Ісусом і стали його учнями. Також Андрій повідомив свого брата Петра про те, що знайшов месію. І Петро приєднався до учнів Христа. Оскільки Андрій раніше за інших апостолів пішов за Христом, він отримав найменування Першозваного. Після воскресіння спасителя апостол Андрій разом з іншими учнями зустрічався з ним і був присутнім на Єлеонській горі під час його Вознесіння.

Після цього апостол Андрій проповідував на Балканах та у Скіфії – вздовж північного узбережжя Чорного моря, тобто на землях, де знаходиться Україна, зокрема. За переказами, Андрій побував і на тому місці, де знаходиться Київ, і там сказав своїм учням: “Вірте мені, що на цих горах засяє благодать Божа: велике місто буде тут, Господь просвітить цю землю святим хрещенням і спорудить тут багато церков”. Потім апостол Андрій благословив київські гори та поставив на одній із них хрест.

Після цієї подорожі Андрій приїхав до Греції, де проповідував та зцілював людей. Місцевий правитель Егеат незадоволений популярністю апостола Андрія та переходом населення християнство, засудив святого до розп’яття на хресті. Апостола Андрія прив’язали до хреста, не вбиваючи цвяхів у його руки та ноги, щоб не викликати швидкої смерті. Апостол молився, і перед його смертю небесне світло осяяло хрест.

Народні прикмети

Якщо 30 листопада ще немає снігу, то зима буде тепла та малосніжна. А якщо сніг уже лежить на землі – холодна й снігова.

Якщо в день Андрія йде сніг — зима буде морозною та холодною.

Якщо вогонь в печі червоний – буде холод, якщо білий – відлига.

Що не можна робити 30 листопада

Не можна виконувати домашню роботу, шити й вишивати.

Не можна вінчатися та влаштовувати гуляння.

Бажано не виходити з дому, особливо – в темну пору доби.