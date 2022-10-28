На Харківщині змінився розклад в школах через віялові відключення
У Лозівській громаді у школах врахували графік відключення світла, повідомляє LozovaNews.
Педагогічні ради внесли зміни до розкладу занять. З понеділка, 31 жовтня, вчителі проводитимуть онлайн-уроки з 8:00 до 10:00 та з 13:00 до 15:00.
Зміни запровадили через погодинні відключення світла. У Лозівській громаді їх очікують з 10:00 до 13:00. Відповідний графік оприлюднив “Харківобленерго”.
Уроки без прямого спілкування з вчителем розміщуватимуть на освітніх платформах з 15.00 до 16.00.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 16:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозівській громаді у школах врахували графік відключення світла, повідомляє LozovaNews.".