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На Харьковщине изменилось расписание в школах из-за веерных отключений

Общество 16:52   28.10.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине изменилось расписание в школах из-за веерных отключений

В Лозовской громаде в школах учли график отключения света, сообщает LozovaNews.

Педагогические советы внесли изменения в расписание занятий. С понедельника, 31 октября, учителя будут проводить онлайн-уроки с 8:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00.

Изменения ввели из-за почасового отключения света. В Лозовской громаде их ожидают с 10:00 до 13:00. Соответствующий график обнародовал «Харьковоблэнерго».

Уроки без прямого общения с учителем будут размещаться на образовательных платформах с 15.00 до 16.00.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовской громаде в школах учли график отключения света, сообщает LozovaNews.".