ЮНИСЕФ предоставит более 5 млн грн опорным школам Харьковщины

За счет ЮНИСЕФ опорные школы Харьковщины отремонтируют и приобретут оборудование, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По 109 тысяч гривен были направлены 49 опорным школам Харьковской области в рамках совместного проекта с ЮНИСЕФ.

Поддержку получают 13 школ Богодуховского района, 1 – Изюмского, 9 – Красноградского, 11 – Лозовского, 8 – Харьковского и 7 – Чугуевского.

“Заведениям Харьковщины поступит более 5,3 млн грн. Эти средства пойдут на проведение текущих ремонтов, модернизации котельных, приобретение обогревателей и генераторов, а также компьютерного и другого оборудования. Спасибо международным партнерам и Правительству за поддержку Харьковщины!” – отметил Олег Синегубов.