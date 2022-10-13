ЮНИСЕФ предоставит более 5 млн грн опорным школам Харьковщины
За счет ЮНИСЕФ опорные школы Харьковщины отремонтируют и приобретут оборудование, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По 109 тысяч гривен были направлены 49 опорным школам Харьковской области в рамках совместного проекта с ЮНИСЕФ.
Поддержку получают 13 школ Богодуховского района, 1 – Изюмского, 9 – Красноградского, 11 – Лозовского, 8 – Харьковского и 7 – Чугуевского.
“Заведениям Харьковщины поступит более 5,3 млн грн. Эти средства пойдут на проведение текущих ремонтов, модернизации котельных, приобретение обогревателей и генераторов, а также компьютерного и другого оборудования. Спасибо международным партнерам и Правительству за поддержку Харьковщины!” – отметил Олег Синегубов.
Читайте также: На Харьковщине полицейские разоблачили учительницу-коллаборанткуКатегории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: деньги, опорная школа, ремонт, синегубов, харьковщина, хова, юнисеф; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 14:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЮНИСЕФ предоставит более 5 млн грн опорным школам Харьковщины".