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ЮНІСЕФ надасть більше 5 млн грн опорним школам Харківщини

Світ 14:51   13.10.2022
Оксана Якушко
ЮНІСЕФ надасть більше 5 млн грн опорним школам Харківщини

За рахунок ЮНІСЕФ опорні школи Харківщини відремонтують та придбають обладнання, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

По 109 тисяч гривень спрямували 49 опорним закладам загальної середньої освіти Харківської області в межах спільного проекту з ЮНІСЕФ.

Підтримку отримують 13 шкіл Богодухівського району, 1 – Ізюмського, 9 – Красноградського, 11 – Лозівського, 8 – Харківського та 7 – Чугуївського.

“Загалом закладам Харківщини надійде понад 5,3 млн грн. Ці кошти підуть на проведення поточних ремонтів, модернізації котелень, придбання обігрівачів та генераторів, а також комп’ютерного та іншого обладнання тощо. Дякуємо міжнародним партнерам та Уряду за підтримку Харківщини!” – зазначив Олег Синєгубов.

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Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 14:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЮНІСЕФ надасть більше 5 млн грн опорним школам Харківщини".