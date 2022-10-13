ЮНІСЕФ надасть більше 5 млн грн опорним школам Харківщини
За рахунок ЮНІСЕФ опорні школи Харківщини відремонтують та придбають обладнання, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
По 109 тисяч гривень спрямували 49 опорним закладам загальної середньої освіти Харківської області в межах спільного проекту з ЮНІСЕФ.
Підтримку отримують 13 шкіл Богодухівського району, 1 – Ізюмського, 9 – Красноградського, 11 – Лозівського, 8 – Харківського та 7 – Чугуївського.
“Загалом закладам Харківщини надійде понад 5,3 млн грн. Ці кошти підуть на проведення поточних ремонтів, модернізації котелень, придбання обігрівачів та генераторів, а також комп’ютерного та іншого обладнання тощо. Дякуємо міжнародним партнерам та Уряду за підтримку Харківщини!” – зазначив Олег Синєгубов.
Читайте також: На Харківщині поліцейські викрили вчительку-колаборанткуКатегорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: деньги, опорная школа, ремонт, сінєгубов, харківщина, хова, юнисеф; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 14:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЮНІСЕФ надасть більше 5 млн грн опорним школам Харківщини".